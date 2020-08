Fliegen, bis die Sonne untergeht

Auch dieses Jahr findet bei der Segelfluggruppe Bensheim das alljährliche Fliegerlager statt – und das trotz Corona. Natürlich lassen es sich die begeisterten Flieger nicht nehmen, zwei Wochen am Stück jeden Tag zu fliegen, wenn ihnen diese Möglichkeit geboten wird.

Normalerweise ist es so geregelt, dass sich die Teilnehmer mit einem anderen Verein treffen, heißt, dass man in dem einen Jahr zu einem Verein auf den Flugplatz geht und dieser im Jahr darauf Bensheim besucht. Letztes Jahr zum Beispiel ist die Segelfluggruppe Bensheim nach Murnau in Bayern mit Fliegern im Gepäck gefahren. Dieses Jahr bleiben sie alle in bekannter Umgebung, im schönen Bensheim an der Bergstraße. Corona hat leider allen einen großen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass dies nicht anders gelöst werden konnte. Doch auch das ist nicht schlimm, Hauptsache fliegen.

Es müssen lediglich Regeln eingehalten werden, die das Zusammenleben sichern. Heißt, dass ein Abstand von anderthalb Metern eingehalten werden muss. Zudem sind die Sanitäreinlagen nur allein zu betreten. Wenn man am Morgen auf den Flugplatz kommt, soll man sich in eine Anwesenheitsliste eintragen, wie man sie auch in Restaurants gewohnt ist. Das hat den Grund, dass, wenn ein Fall auftauchen sollte, man direkt die Kontakte nachverfolgen kann. Beim Briefing werden Masken getragen, genau wie bei der Doppelsitzer-Schulung. Des Weiteren werden die Armaturen der Flieger nach jeder Benutzung desinfiziert.

Da die Veranstaltung jedes Jahr als Zeltlager stattfindet, fällt die Versorgung diesmal etwas schwerer. Wegen Corona kann die Kantine mit allen Anlagen nicht genutzt werden, und so muss sich jeder selbst versorgen. Es werden Fahrgemeinschaften gebildet, die morgens zum Beispiel Brötchen holen oder mittags und abends mal Pizza oder Döner kaufen gehen. Was auf dem Flugplatz auch nicht fehlen darf, ist das gemeinsame Grillen. Eines steht fest, keiner wird verhungern und jeder hilft jedem. Die Lebensmittelversorgung macht also keine Probleme.

Generell sind die Auflagen wegen Corona zwar im Vereinsleben noch etwas schwierig, aber sehr gut umsetzbar, und wenn jeder mithilft, diese einzuhalten und durchzusetzen, sollte es auch keine weiteren Schwierigkeiten geben.

Der Flieger-Alltag

Der Alltag der Flieger sieht identisch aus. Man steht morgens früh aus seinem aufgeheizten Zelt auf, weil es zu warm geworden ist. Nun stellt man sich an die manchmal vorhandene Badschlange an und wartet, bis man dran ist. So können sich die Teilnehmer etwas frisch machen und die Spuren vom Vortag – wie Gras in den Haaren – herauswaschen. Dann geht es zum Frühstück mit Brötchen, Müsli und natürlich Kaffee, falls man abends etwas länger zusammengesessen hat. Daraufhin folgt auch schon das Aufbauen. Heißt, die Segelflieger werden aus den Hallen geholt und überprüft, ob sie für den Flug an diesem Tag tauglich sind. Dabei hilft jede Hand mit, damit man so schnell wie möglich in die Luft kann. Und dann heißt es Fliegen, den ganzen lieben langen Tag, bis in den Sonnenuntergang hinein. Und in diesen zwei Wochen hat man die besten Chancen dazu, weil meist das Wetter in diesen Zeiten am besten ist und man längere Flüge machen kann.

Wenn man am Abend dann die Flieger geputzt hat und wieder alles eingeräumt ist, setzt man sich meist noch zusammen und unterhält sich bis in die späten Abendstunden, bevor es Zeit ist, schlafen zu gehen. Am nächsten Tag geht es von vorn los. Svenja Thomas

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.08.2020