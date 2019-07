Fragen und keine Antworten

Die Gesellschaft verändert sich. Ist das gut oder schlecht? Was ziehen wir daraus? Was steht uns bevor? Wie wird die Zukunft aussehen? Was wird es vielleicht nicht mehr geben, und was wird es mehr geben? Was wird passieren? Wir fragen uns ständig: „Was wird geschehen?“ Doch ich frage mich eher: Können wir das überhaupt beeinflussen? Oder reden wir uns das nur ein, und in Wirklichkeit können wir rein gar nichts dagegen tun? Was macht uns eigentlich glücklich? Ich meine nicht die neue Jeans oder eine gute Note. Was macht uns wahrhaftig glücklich? Kann man überhaupt ein dauerhaft glückliches Leben führen? Oder geht das gar nicht? Vielleicht können wir auch nur phasenweise glücklich sein und es wird immer Phasen im Leben geben, in denen es uns nicht gut geht. Ich habe so viele Fragen, doch finde kaum Antworten. Denn ich kann nicht behaupten, jemals viel über diese Art von Fragen gelernt zu haben. Ist es nicht so, dass wir vor uns hinleben, in der Hoffnung, es käme etwas Besseres? Doch was passiert, wenn wir warten und warten und nichts passiert? Alles bleibt. Oder alles verändert sich. Letztendlich können wir nicht sagen, dass wir die Wahl haben – oder dass wir keine Wahl haben. Denn ganz ehrlich: Wir wissen es einfach nicht. Weder in wieweit die Gesellschaft sich verändern wird, noch wie die Zukunft aussehen wird. Wenn wir Glück haben, finden wir raus, wie wir glücklich werden. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 15.07.2019