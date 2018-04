Anzeige

Gleichberechtigung ist eine Grundlage in der deutschen Gesellschaft – ob zwischen Angehörigen verschiedener Religionen, Menschen verschiedener Hautfarben oder eben zwischen Mann und Frau. Mit der Umsetzung tut sich der Staat in einigen Bereichen allerdings schwer.

Um zum Beispiel Unterschiede im Gehalt wettzumachen, ist eine Frauenquote in der meist Männer-dominierten Arbeitswelt absolut sinnvoll. Die klassische Rollenverteilung zwischen Mann und Frau prägt die Arbeitswelt bis heute. Die Frau gilt demnach noch immer als Mutter und Hausfrau und hat daher geringere Karrierechancen als ein Mann. Wenn man schließlich eine Familie gründen möchte, ist man als Frau gezwungen, die Arbeit für einen längeren Zeitraum niederzulegen, was den Wiedereinstieg in den Beruf erschwert. Gerade junge Frauen werden oft quasi prophylaktisch vom Arbeitgeber trotz bester Referenzen nicht eingestellt, da die Möglichkeit einer Schwangerschaft besteht. Um zu verhindern, dass Frauen sich zwischen Karriere und Familie entscheiden müssen, ist die Frauenquote sehr sinnvoll und ein wichtiges Instrument der Gleichberechtigung.

Gerade in Führungskreisen von Unternehmen kann die Sichtweise einer Frau auch eine Bereicherung sein, da Frauen Situationen aus einem anderem Blickwinkel betrachten und somit in Phasen der Entscheidungsfindung eine wichtige Rolle spielen. Eva-Lotte Wenderoth