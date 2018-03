Anzeige

Ladys, am Donnerstag ist unser Tag – Weltfrauentag. Endlich einmal ein Tag im Jahr, an dem es nur um uns geht. Darum, dass wir aufgrund unseres Geschlechts auch 2018 noch benachteiligt werden. Darum, dass wir immer noch 21 Prozent weniger verdienen als Männer. Darum, dass uns der Kinderwunsch oft die Karriere kostet. Frau, Mann, Sonstiges – das Geschlecht einer Person ist mir völlig egal. Freundschaft zählt. Liebe zählt. Talent, Fleiß, guter Wille, all das sind wichtige Eigenschaften. Ob sich dagegen zum X-Chromosom ein weiteres X gesellt oder ein Y, ist in meinen Augen nebensächlich. Auf der Karriereleiter ist es leider nicht egal. Wir Frauen sind stark, schön, mutig und manchmal auch ängstlich. Wir sind Angestellte und Chefinnen, Professorinnen, Pilotinnen und Pianistinnen. Manche von uns können kochen, andere Autos reparieren. Wir stehen auf Bayern München oder Borussia Dortmund, auf Tanzen und Tennis. Wir können schauspielern und stehen auf den ein oder anderen Schauspieler. Oder auf eine Schauspielerin. Wir sind so vielfältig wie das Leben selbst – uns trennt mehr, als dass zwei X-Chromosomen uns verbinden könnten. Seit 99 Jahren dürfen Frauen in Deutschland wählen. Im Bundestag sitzen nur 31 Prozent weibliche Abgeordnete. Ein neuer „Spitzenwert“ übrigens auch dank der blauen Affen, die mit fast 90 Prozent „stupid white men“ eingezogen sind. Ist das ein Statement, das wir Deutsche 2018 setzen wollen? Danke für #becauseits2017 an Justin Trudeau, den kanadischen Premierminister. Für Deutschland wünsche ich mir endlich echte Gleichberechtigung der Geschlechter in allen Bereichen – #weiles2018ist. Bis neulich, Eure BAte