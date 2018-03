Anzeige

Die Antwort ist: nein, kann man nicht. Außer, man geht mit High Heels und einem Glitzerkleid trainieren oder lässt seinen Wintermantel an. Und auch dann wäre es nur ein Eigentor, weil die Frage dann eher wäre, ob man so noch ordentlich trainieren kann. Viele Fitnessstudios besitzen so etwas wie eine Hausordnung. Wenn es irgendetwas gibt, was nicht gestattet ist, sollte dies auch dort vermerkt sein. Ein Beispiel zum Dresscode wäre, dass Männer nicht in einem Tanktop trainieren sollen. Ob man das nun nachvollziehen kann oder nicht, sei dahingestellt, aber es steht zumindest in den meisten Hausordnungen. Wie sieht es aus mit bauchfrei oder als Mädchen gar nur mit Leggings und Sport-BH?

Jeder sollte das Outfit tragen, in dem er sich wohlfühlt. Du möchtest im Pulli trainieren? Okay. Du möchtest ein knappes Top tragen? In Ordnung. Solange es nicht rechtlich durch eine Hausordnung oder ähnliches untersagt ist, sollte man tolerieren, was andere tragen, denn jeder ist dazu berechtigt, seinem freien Willen zu folgen – auch beim Sport. Außerdem ist es unfair, dass so viele Firmen wirklich schöne Sportklamotten herstellen mit den allerneuesten Trends, unzählige Fitness-Blogger und Influencer dies bewerben und man es dann nicht tragen darf.

Ein junges Mädchen würde sich schließlich auch niemals beschweren, weil ein älterer Herr meint, in zu engen Radlerhosen Sport machen zu müssen. Also bitte ein bisschen mehr Sport machen, anstatt die Klamotten anderer zu inspizieren. Sophia Musielack