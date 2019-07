Freiheit gegen Schutz, Meinung gegen Kontrolle?

Seit Juni dieses Jahres erlangt das Thema der Meinungskontrolle wieder mehr Präsenz. Seit dem Mordfall Lübcke wird von der Politik erneut vehement dafür geworben, besser in die Äußerungen einzelner im Internet eingreifen zu können. Besonders stark äußert sich die CDU dazu. Thorsten Frei, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU Bundestagsfraktion, sagte, dass Datenschutz nicht zum Täterschutz werden dürfe. Annegret Kramp-Karrenbauer plädiert für eine Klarnamenpflicht: Jeder muss sich im Internet, in sämtlichen Foren, mit seinem richtigen Namen anmelden – das Gegenteil, wofür das Internet steht und stand. Dadurch erhofft man sich, Verfasser von beleidigenden, hetzenden und verfassungsfeindlichen Äußerungen leichter auffinden zu können. Viele befürchten jedoch eine Kontrolle auch derjenigen, die sich nichts haben zuschulden kommen lassen. Gerade die Personen, die sich in den sozialen Netzwerken stark gegen verfassungswidrigen Kontext machen, fürchten solche Vorgehen der Politik – denn dann wissen eben alle, wer sie sind, können sich ihre Adressen raussuchen und diese dann schlimmstenfalls gefährden. Arnold Vaatz, stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU Bundestagsfraktion, sagte anlässlich einer Veranstaltungsreihe zu „70 Jahre DDR“, dass die Presse in Deutschland eine „von demokratischen Prinzipien nicht gedeckte Einflussnahme auf die Politik“ habe. Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Präsident des Verfassungsschutzes, hat erst vor Kurzem die deutsche Medienlandschaft indirekt mit der der DDR verglichen. Der Bundesgerichtshof plädierte schon vor zehn Jahren gegen solche Lösungen, da es das Recht auf freie Meinungsäußerung und folglich Artikel fünf des Grundgesetzes widerspreche.

Wir haben Jugendliche gefragt, wie sie den Umgang mit der Meinungs- und Pressefreiheit sehen und ob sie eine Gefährdung dieser erwarten. Marc Wohlfart

