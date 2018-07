Anzeige

Wie jedes Jahr trug die Volleyballabteilung der TSV Auerbach auch in diesem Jahr wieder an einem Wochenende ihr mittlerweile international bekanntes Hobby-Freiluftturnier für Mixed-Mannschaften im Weiherhausstadion aus. Das Turnier begann für einige Teams bereits Freitagabend im Festzelt, andere Mannschaften reisten erst pünktlich am Samstagmorgen zum Turnierbeginn an. Gespielt wurde am Samstag und am Sonntag den ganzen Tag über auf 25 Feldern, die auf einer Rasenfläche aufgebaut wurden – jeweils sechs gegen sechs. 114 Mannschaften waren in diesem Jahr dabei und durften – anders als im Vorjahr – hochsommerliches Wetter genießen.

Die Teamnamen werden scheinbar von Jahr zu Jahr kreativer. Besonders aufgefallen sind „Die superschlanken Bierbauchkicker“, die „Halligallidrecksauparty“ und die „Jungpottwale auf Schokocreme“. Die Mannschaften spielten in Gruppen gegeneinander; am Sonntagnachmittag stand schließlich der Sieger der Gruppe A und somit der Gesamtsieger des Turniers fest: Wie auch im Vorjahr konnte das „Team Awesome“ sich im Finale gegen das „Kuschelteam“ durchsetzen. Von Unfällen und ernsten Verletzungen blieben Spieler und Helfer verschont, so dass die Volleyballabteilung auf ein rundum gelungenes und allgemein sehr gut angenommenes Turnier zurückblicken kann.

Viel zu tun für den Verein

Ein derart großes Turnier ist allerdings auch eine ganze Menge Arbeit. Bereits Monate im Voraus beginnt die Volleyballabteilung mit Vorbereitungen, es werden Helferpläne erstellt, Material ausgeliehen, Werbung gemacht und Anmeldungen ausgegeben. Eine Woche vor Beginn des Turniers beginnen die Mitglieder, die sich auch in diesem Jahr mit großem Eifer ehrenamtlich engagiert haben, mit dem Zeltaufbau. Neben dem Aufbau von einigen kleineren Zelten, Kabel verlegen oder Baraufbau müssen auch die Felder auf dem Rasen abgesteckt und eingerichtet werden.