Für die Freiheit – gegen den Kommunismus

Am 23. Oktober 1956 gehen tausende ungarische Studenten auf die Straßen und demonstrieren für allgemeine Freiheitsrechte, die staatliche Unabhängigkeit und Parlamentarismus. Den Studenten schließen sich in den folgenden Tagen Demonstranten aus allen Bevölkerungsschichten an, so dass sich schließlich am 25. Oktober 200 000 Menschen versammeln, die gegen das Regime demonstrieren. Um zu verhindern, dass aus Ungarn ein souveräner Staat wird, rücken Anfang November sowjetische Panzer in der Hauptstadt Budapest ein, die die Aufständler brutal niederschlagen und -schießen. Tausende Demonstranten sterben.

Während die Medien in Westdeutschland von den Aufständen berichten, wird in der DDR Stillschweigen bewahrt, da die Proteste im Widerspruch zur kommunistischen Ideologie stehen, die von der Sowjetunion in der DDR ähnlich wie in den Ostblockstaaten brutal durchgesetzt wird. Eva-Lotte Wenderoth

