Für ein vielfältiges, attraktives Nachtleben

Wie kann das Bensheimer Nachtleben attraktiver werden?

Manfred Kern: Ein attraktives Nachtleben besteht nicht nur aus Clubs und Kneipen. Verantwortlich für die Attraktivität ist auch die Vielfalt des Angebots. Dort, wo abends Kultur stattfindet, zieht es die Menschen hin. Hier hat Bensheim noch Nachholbedarf. Wichtig ist, dass an den Punkten, wo Nachtleben stattfinden soll, ein Konsens zwischen den Anwohnern und den Lokalen mit ihrer Kundschaft gefunden wird. Wer bewusst in ein Kneipenviertel zieht, möchte selbst Teil des gesellschaftlichen Lebens dort sein. Beschwerden über Ruhestörung zwischen 22 und 24 Uhr sollte man von dieser Gruppe nicht erwarten müssen. Betriebe, die länger geöffnet haben, beispielsweise Clubs, gehören ins Gewerbegebiet. Klare Regelungen sind hier die Voraussetzung für eine gesunde Entwicklung.

Wie wollen Sie die Verkehrsanbindung der Stadtteile in den Abendstunden und an den Wochenenden verbessern?

Kern: Das Ruftaxi ist keine gute Lösung. Man muss es vorbestellen, und die Kapazitäten reichen häufig nicht aus. Als Lösung schlage ich vor, den Buslinienverkehr in die Abendstunden und auf das Wochenende auszudehnen. Dabei würde ich aber kleinere Fahrzeuge – auch tagsüber – einsetzen, um Leerkapazitäten zu verringern. Im Schülerverkehr sind diese dann zu verstärken. Begleitend trete ich für Leihfahrradstationen (VRNnextbike) in allen Stadtteilen ein. Wer noch fit ist, kann sich dann auch spätabends noch ein Fahrrad mit in die Innenstadt nehmen und am Zielort abstellen, ohne dass ihm oder ihr hohe Kosten entstehen.

Wie wollen Sie die (finanziellen) Folgen der Corona-Krise für Vereine und ihre Jugendarbeit (Wegfall Bürgerfest & Co.) abmildern?

Kern: Die Jugendarbeit der Vereine ist eine wichtige Säule für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Wenn diese nicht mehr aus wirtschaftlichen Erträgen finanziert werden kann, muss die öffentliche Hand einspringen. Gerade in der gegenwärtigen Situation kommt der offenen Jugendarbeit der verschiedensten Träger besondere Bedeutung zu. Diese Bedeutung muss die Politik erkennen und einschreiten, wenn deren Kontinuität gefährdet ist.

Gleichzeitig kann aber auch erwartet werden, dass das ehrenamtliche Engagement während der Krise nicht zurückgeht, sondern die Solidarität untereinander zunimmt. Alexander Rhein

