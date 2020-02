Klar, träumt sicherlich fast jedes Mädchen davon, dass ihr Leben einmal eine überraschende Wendung nimmt und sie in ferner Zukunft reich und/oder berühmt sein wird. Supermodel für einen Tag – das wäre etwas. Die ganze Staffel „Germany‘s Next Topmodel“ überspringen und direkt einsteigen mit einem legendären Covershooting, einem Paar wunderschöner Schuhe und einem Selfie mit Heidi Klum. Am nächsten Morgen wäre der Fame vorbei, aber das Zeitschriftencover, die High Heels und das Selfie wären geblieben. Oder die Karriere gleich überspringen und Millionärin für einen Tag sein. Ein neues Smartphone hier, ein neuer Mantel dort – die platinfarbene Kreditkarte wird gezückt und schon ist alles meins. Mehr als einen Tag bräuchte ich nicht, um meine Bude auf 24 Karat aufzupolieren. Ministerpräsidentin für einen Tag – das bringt nun leider weniger, schließlich sind sie keine Königinnen. Selbstverständlich würde ich es versuchen, aber nicht um jeden Preis. Es gibt Dinge, die kann Frau sich nicht kaufen. Also keine Kleidung, nichts mit Elektronik. Die unbezahlbaren Dinge entstammen größtenteils dem anatomischen Bereich – ein Herz, ein Hirn, ein Rückgrat. Nach diesen sollten wir streben und nicht nach Ruhm und Reichtum. Bis neulich, Eure BAte

