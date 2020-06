„Für jeden ist etwas Interessantes dabei“

Ich denke, Talkshows gehören zum deutschen Fernsehen dazu. Seit nunmehr fast 50 Jahren gibt es diese Art Fernsehsendung schon, und bis heute ist sie auch noch genauso beliebt. Es gibt nicht mehr nur die typischen Shows, die man vom Anfang kennt, mit dem Schema, dass man sich einen Interview-Gast einlädt und sich dann über ein Thema unterhält, nein, es gibt Shows, die nachts laufen wie die „Late Night Show“ von Klaas Heufer-Umlauf oder eine ganz bekannte, die „Markus Lanz“-Show. In einer Talkshow werden immer sehr unterschiedliche Themen diskutiert. Das Spektrum ist wirklich groß, und es ist jedes Thema vertreten. Politik ist das wohl am meisten angesprochene Thema, es bietet viele Möglichkeiten an, eine Talkshow durchzuführen. Politische Themen werden in solchen Shows auf eine kontroverse Art behandelt, aber dennoch mit einem passenden Gast, der sich mit der Angelegenheit gut auskennt und darüber debattieren kann. Die Thematik befasst meist ein aktuelles Anliegen, so dass die Sendungen immer auf dem neuesten Stand sind. Und auch für diejenigen, die interviewt werden, ist solch eine Show ein gefundenes Fressen. Sie bekommen dadurch Aufmerksamkeit und erregen Aufsehen durch das Besprochene. Doch nicht nur Politisches wird behandelt, es kommen in solchen Shows auch Leute wie Komiker, Rapper oder andere berühmte Persönlichkeiten zu Wort.

Somit finde ich persönlich Talkshows zum Fernsehprogramm dazugehörend. Es sind breit gefächerte Varianten dabei, die jeden interessieren könnten. Svenja Thomas

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 02.06.2020