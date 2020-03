Für miese Tage

Habt Ihr manchmal auch diese komischen Tage, an denen Ihr Euch einfach nicht gut fühlt, aber keinen wirklichen Grund dafür habt? Vielleicht hattet Ihr einen Tag, an dem viel schief gegangen ist. Vielleicht habt Ihr eine schlechte Arbeit zurückbekommen oder einen Streit beziehungsweise eine Diskussion mit einer Person gehabt, die Euch viel bedeutet. Oder auch nicht – denn manchmal haben wir keinen Grund, und trotzdem hängt diese graue Wolke über unseren Köpfen. Genau für solche Tage habe ich mir eine Liste mit bestimmten „Moodchangern“ (so nenne ich sie zumindest) erstellt. Es sind kleine Dinge, die mich glücklich machen und meine Stimmung aufhellen. Ich kann nur empfehlen, dass Du Dir auch so eine Liste erstellst. Ein Beispiel hierfür wäre Folgendes: Nimm Dir Dein Lieblingsbuch und mach Dir den leckersten Tee, den Du finden kannst. Leg Dein Handy weit, weit weg, mach es am besten aus und nimm Dir wirklich eine Stunde Zeit, nur für Dich zu sein. Genau so könnte es auch mit einem entspannenden Bad und einer guten Playlist funktionieren. Oder Du gehst einfach spazieren und achtest auf deinen Atem. Was auch helfen kann, ist die Schokoladenmeditation: Gönn Dir ein Stück Schokolade, aber versuch es so achtsam wie möglich zu essen. Das bedeutet, den Geruch, Geschmack und die Konsistenz lange und intensiv wahrzunehmen. Manchmal müssen wir einfach wieder verstehen, dass wir hier sind, dass wir leben und gesund sind – dann geht es uns schon um einiges besser. Bis neulich, Eure BAte

