Fundamental für unsere Demokratie

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk (ÖRR) steht nicht erst seit der geplanten Beitragserhöhung in der Kritik. Ihn deswegen abzuschaffen, wäre jedoch fatal.

Aus der politischen Kommunikationsforschung wissen wir, dass die Berichterstattung seriöser Zeitungen und des ÖRR das politische Wissen erhöht. Folgt man den Nachrichten des kommerziellen Rundfunks, wie es etwa in den USA üblich ist, führt dies zu einer Minderung der politischen Kompetenz. In diesem Mediensystem – man spricht in der Wissenschaft vom „pluralistisch-polarisierten Model“ – agieren Medien als Sprachrohr von politischen Orientierungen. Das führt dazu, dass Anhänger von Parteien nur noch die Berichterstattung „ihres“ Nachrichtensenders verfolgen und anderen Quellen nicht mehr trauen. Es kommt zu einer einseitigen Berichterstattung, die gezielt Falschinformationen verbreitet. Diese Polarisierung der Medienlandschaft, wie wir sie in den USA beobachten, sollte uns eine Warnung sein. Wenn wir den Argumenten der anderen Seite keinen Glauben mehr schenken, weil wir sie für gelogen halten, ist eine sachliche, faktenbasierte Diskussion nicht mehr möglich. Daher ist der ÖRR als neutrale Institution unerlässlich für eine funktionierende Demokratie. Abgesehen davon ist der Rundfunkbeitrag seit elf Jahren nicht gestiegen. Somit wäre die Erhöhung um 86 Cent keine Erhöhung, sondern vielmehr eine inflationsbedingte Angleichung.

Gleichwohl sind Reformen bei ARD und ZDF dringend notwendig. Wenn in deren politischen Talkshows 2020 das Ranking der Gäste mit den meisten Einladungen von vier Regierungspolitikern angeführt wird, darf an der Neutralität gezweifelt werden. Nichtsdestotrotz ist der ÖRR eine unerlässliche Stütze unserer Demokratie. Unabhängige Berichterstattung sowie eine faire, offene Debattenkultur sollten uns 86 Cent mehr wert sein. Marvin Zubrod

