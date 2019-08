G8-Schüler lernen sich zu organisieren

Meiner Meinung nach hat das G8-Schulsystem die viele negative Kritik in der Vergangenheit nicht verdient. Viele Schulen sind in den vergangenen Jahren wieder zurück zum G9-Schulsystem umgestiegen. Bei G8, so heißt es, seien die Schüler zu gestresst während der Schulzeit und nach dem Abi noch nicht reif genug für das Arbeitsleben. Jedoch gibt es für einige Schüler durchaus Vorteile darin, nur zwölf Jahre zur Schule zu gehen.

Für manche Kinder ist die Schulzeit kein sehr schöner Lebensabschnitt und sie wünschen sich nichts mehr, als von dort loszukommen. In diesem Fall ist die verkürzte Schulzeit eine richtige Erlösung für manche. Durch das fehlende Schuljahr müssen die Schüler den Stoff, der für 13 Jahre ausgelegt ist, in zwölf Jahren abarbeiten. Dadurch lernen sie, sich selbstständig richtig zu organisieren und sich die Zeit einzuteilen, um in der Schule gut mitzukommen und den vielen Stoff zu schaffen. So werden sie schon auf den möglichen Stress im Studium vorbereitet. Denn auch mit Blick auf die Zukunft der Schüler hat das G8-Schulsystem einige Vorteile. Durch das fehlende 13. Schuljahr können die Schüler schon früher ein Studium anfangen oder nach der Ausbildung gleich ins Berufsleben einsteigen. Denn junge Menschen haben in der Arbeitswelt oft Vorteile. Und wer noch keinen konkreten Plan für seine Zukunft hat, der kann das fehlende Schuljahr für ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen längeren Aufenthalt im Ausland nutzen.

Das G8-Schulsystem hat also auch einige Vorteile für die Schüler und ermöglicht es ihnen, möglichst früh die Schule zu verlassen und in das Arbeitsleben einzusteigen oder das fehlende Schuljahr zur Orientierung zu nutzen. Beate Sturm

