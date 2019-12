Ganoven aufgepasst

Mein liebster Weihnachtsfilm ist „Kevin – Allein zu Haus“. Obwohl der Film mit einem Alter von 29 Jahren nicht der Neuste ist, gefällt er mir sehr und läuft bei uns zu Hause jedes Jahr im Fernsehen.

Der achtjährige Kevin lebt mit seiner Familie in einem Vorort von Chicago. In diesem Jahr reist die gesamte McAllister-Familie nach Frankreich, um dort Weihnachten zu feiern. In dem ganzen Trubel rund um die Abreise, vergisst die Familie den kleinen Kevin zu Hause. Der genießt seine Freiheit und tut all die Dinge, die er sonst niemals tun dürfte. Als Kevin zwei Ganoven dabei belauscht, wie sie einen Einbruch in das scheinbar leere Haus der McAllisters planen, liegt es allein an dem Achtjährigen, sein Zuhause zu verteidigen. Meiner Familie und mir gefällt der Film immer wieder gut. Die humorvolle Story und besonders die legendäre Einbruchsszene sind jedes Jahr aufs Neue super lustig. Mit einer Länge von einer Stunde und 43 Minuten ist er perfekt für einen gemütlichen Nachmittag an den Weihnachtsfeiertagen geeignet und für Jung und Alt nur zu empfehlen. Für uns gehört das Abenteuer von Kevin McAllister zu Weihnachten einfach dazu. Mia Eck

