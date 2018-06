Anzeige

Bubble Tea war gestern, heute heißt es: Bubble Waffle. Essenstrends kommen und gehen schneller als Mode-Trends. Seit einiger Zeit erregt die „Bubble Waffle“ Aufsehen. Dabei handelt es sich um eine richtige Waffel, die aus Teig gebacken wird und nicht keksartig wie normale Eiswaffeln ist. Die Waffeln haben lauter – wenn man so will –„Noppen“. Diese Waffel wird dann in der Regel mit Softeis gefüllt – die Sorte kann man selbst wählen. Alternativ steht auch die Entscheidung zwischen Nutella oder heißen Kirschen. Danach kann man selbst die Toppings wählen: Erdbeeren, Krokantstreusel, Smarties oder Kekskrümel machen das Kunstwerk mitsamt einer Soße nach Wahl komplett. Die Waffeln sehen toll aus, schmecken – dank individueller Gestaltungsmöglichkeiten – so ziemlich jedem und kommen auch aus umwelttechnischer Sicht dank Papierverpackung gut weg.

Allerdings zahlt man auch ordentlich für den bunten Spaß. Eine gefüllte Waffel liegt meistens zwischen sieben und zehn Euro. Allerdings hat es nicht nur der Preis in sich: Die Waffeln sind ganz schön gehaltvoll und eignen sich weniger als Nachtisch und mehr als eine Hauptmahlzeit.

Die Idee für diese ungewöhnliche Süßigkeit stammt ursprünglich aus Hong Kong und ist in den USA bereits seit Monaten unter dem Begriff „Egg Waffle“ bekannt. In Deutschland findet man die Waffeln allerdings nicht an jeder Ecke; mittlerweile kann man sie aber tatsächlich sogar in Bensheim unterhalb der Zeller Straße kaufen. Eva-Lotte Wenderoth