Gebrauchtes zur Bescherung?

Unser Konsum ist unglaublich groß. Gerade in der Weihnachtszeit schießen die Umsätze im Einzelhandel nochmals deutlich in die Höhe. Dabei gibt es doch schon so viele schöne Dinge, die bei einem zu Hause oder bei jemand anderem herumliegen und die nicht verwendet werden. Allgemein gibt es einen sehr nachhaltigen Trend, immer mehr Second Hand zu kaufen. Dadurch werden Ressourcen gespart, geschont und besser ausgenutzt.

Aber kann ich auch gebrachte Sachen verschenken?

Diese Frage ist wohl eher eine moralische, als eine Frage des Nutzens. Denn rein logisch spricht natürlich nichts dagegen, gut erhaltene Gegenstände und saubere Dinge weiter zu verschenken und ihnen damit ein zweites Leben zu schenken. Denn wenn jemand sich über ein Geschenk nur freuen würde, wenn es neu und am besten noch möglichst teuer ist, dann hat er, finde ich, den Sinn des Schenkens nicht recht verstanden. Es sollte doch darum gehen Freude zu verschenken und nicht einen bestimmten Wert.

Deshalb habe ich mir dieses Jahr auch die Frage gestellt: Gibt es Dinge, die ich verschenken möchte, welche gebraucht genauso schön sind wie neu?

Vor allem bei Dingen wie Büchern, CDs oder ähnlichen Medienartikeln finde ich es einfach, etwas Gebrauchtes zu verschenken. Denn solange die Produkte nicht defekt oder anderweitig ramponiert sind, mindert es nicht die Freude an der Sache, nur weil sie vielleicht gebraucht sind. Ich habe vor ein paar Monaten ein wunderschönes und lustiges Buch auf einem Flohmarkt gefunden das in einem sehr guten Zustand ist. Dieses Buch wird dieses Jahr zu Weihnachten hoffentlich einen Beschenkten freuen.

Eine weitere Frage, die mir beim Geschenke-Such-Prozess gekommen ist: Kann ich gebrauchte Dinge von mir selbst verschenken oder nur Gebrauchtes, was ich extra zum Verschenken gekauft habe?

Sinnvoll wäre es natürlich auch, meine eigenen Sachen zu verschenken. Trotzdem habe ich in diesem Fall das Gefühl, dass das Geschenk weniger bedeutend ist. Allerdings trifft das für mich nur bei Kleidung zu. Es kommt mir vor, als würde ich etwas verschenken, was ich selbst nicht mehr mag. Obwohl ich es vielleicht einfach nicht mehr brauche. Wie bei Büchern finde ich auch hier – wie schon beschrieben: Solange sie gut erhalten sind, kann ich sie auch weiterschenken.

Neben der Nachhaltigkeit ist natürlich auch der Kostenfaktor nicht außer acht zu lassen. Gerade, wenn man vielleicht nicht besonders große finanzielle Sprünge machen kann, kann es sinnvoll sein Gebrauchtes zu verschenken. Die YouTuberin Hazel von dem Kanal „Pocket Money“ hat erst vor kurzen dem Thema „günstig schenken“ ein ganzes Video gewidmet. In dem sucht sie ein Präsent für einen Freund, für das sie kein Geld ausgeben muss. Dabei besucht sie einen „Kost Nix Laden“. Dort werden Spenden weitergegeben – ohne, dass man dafür etwas bezahlen muss. Den nächsten Laden dieser Art findet man in Heidelberg. Auch hier finden sich schöne – und oft auch besonders ausgefallene – Präsente, die sicher kein zweites Mal unterm Baum liegen. Und auch auf Flohmärkten oder in Second-Hand-Läden lohnt es sich zu stöbern. Für das Schenken bestimmter Bücher bietet sich vor allem ein Blick auf Internetportale, wie reBuy, booklooker oder medimops.de an.

Für mich ist es völlig legitim und auch sinnvoll auch Gebrauchtes zu verschenken. Denn solange es dem Beschenkten ein Lächeln in das Gesicht zaubert und er oder sie sich freut, habe ich alles richtig gemacht. Denn darum geht es doch beim Schenken: anderen eine Freude zu bereiten. Cara Metzner

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.12.2019