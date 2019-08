Gefährlicher Spaß oder sinnvolles Fortbewegungsmittel?

Seit dem 15. Juni sind E-Scooter in Deutschland erlaubt. Seit diesem Tag findet man sie in Großstädten an fast jeder Ecke stehend, in Fußgängerzonen und auf Wegen flitzend. Schon bevor die E-Scooter überhaupt zugelassen wurden, wurde gebangt und gehofft. Kurz nach der offiziellen Zulassung kamen schon die ersten Berichte über Unfälle mit E-Scootern, von harmlosen Blessuren über Knochenbrüche bis hin zu Todesfällen, wie erst kürzlich in London geschehen. Braucht man dennoch E-Scooter als Konzept der Mobilität der Zukunft, oder sind sie nicht von Nutzen? Marc Wohlfart

