Gefangen im Stress

Wir kennen es alle: Die Prüfungen rücken näher und es stapeln sich die Lernunterlagen neben den Kaffeebechern und der Nervennahrung, die eigentlich schon gar keinen Zweck mehr hat – unsere Nerven liegen sowieso bereits blank. Wir fragen uns, wie wir den ganzen Stoff in unser Gehirn prügeln können oder wann wir endlich wieder unser Leben sorgenlos leben können. Denn dies – unser Leben – haben uns die ganzen Karteikarten bereits geklaut. Der Gedanke an die Prüfungen beschert uns schlaflose Nächte und viel schlimmer: Wir fühlen uns unendlich schwer, belastet. Jeder von uns geht anders mit Prüfungsstress um – habt ihr schon einmal die verschiedenen Lerntypen beobachtet? Die Windmacher: Sie fangen gefühlt Jahre vorher an, sich den Stoff zusammen zu fassen. Alles steht im kleinsten Detail mit bunten Markern auf Karteikarten und es vergeht kein Tag, an dem sie dir nicht sagen, dass sie die Prüfung nicht bestehen werden. Am Ende haben sie jedoch meistens die besten Noten. Die Prokrastinierenden: „Ich habe keine Zeit, ich muss lernen!“, sagen sie. Doch die Realität sieht anders aus: Während man in der Prüfungsphase beim Prokrastinierenden vom Boden essen kann und er jede Sekunde seine sozialen Netzwerke checkt, ist sein Lernpensum nicht so up to date oder so makellos wie seine Wohnung. Doch die Prüfung schafft er meistens irgendwie doch. Die Prokrastinierenden sind nämlich die wahren Streber. Sie sind einfach von Natur aus schlau. Die Chaoten: Verlorene Unterlagen, vergessen, was sie eigentlich lernen müssen oder noch schlimmer – sie wissen oft gar nicht wann die Prüfung überhaupt stattfindet, und schreiben panisch eine Woche vorher in die Klassen-Gruppe. Sie fangen drei Tage vorher an zu lernen und ihr Motto ist: „Lernen auf Lücke – no risk, no fun“. Die Chaoten sind sorgenlos, denn sie haben die meiste Zeit sowieso Glück und es kommt genau das dran, was sie gelernt haben. Bis neulich, Eure BAte

