Meine Güte, bin ich froh, dass die Osterfeiertage zu Ende sind und der Alltag wieder einkehrt. Am Ende des Wochenendes sah die ganze Familie nämlich ziemlich gelackmeiert aus – und das nicht wegen der vielen Ostereier. Aber erst einmal zum Anfang: Am Gründonnerstag kocht meine Mutter traditionell Grüne Soße aus sieben Marktkräutern. Ein kulinarisches Highlight! Eigentlich, denn abends, als sie die Küche betrat, fehlte der Borretsch. Das Fischessen mit den Großeltern am Karfreitag verlief hingegen ohne Komplikationen, bis ... naja, bis meine Oma beim Abräumen einen Stapel Teller fallen ließ. Scherben bringen zwar bekanntlich Glück, aber auch jede Menge Abfall, wenn Gräten und andere Essensreste mit zu Boden fallen. Am Samstag hatten die Geschäfte wieder geöffnet, so dass Omi und Opi sich neue Teller kaufen konnten. Vor lauter Aufregung hatten sie aber das Portemonnaie zu Hause gelassen und mein Vater musste bei strömendem Regen in die Stadt radeln und aushelfen. Seitdem hat er die Männergrippe. Ostersonntag war der große Tag. Mein Onkel wollte es mir besonders schwer machen und verstecke meine Geschenke – in der Dachrinne. Mit jeder Minute des Suchens wurde ich wütender, vor allem weil ein großer Teil der Familie gar nicht mehr aufhören konnte zu lachen. Es half auch nicht, dass die anderen Anwesenden still, aber genüsslich an ihren Schokohasen knabberten. Um 16 Uhr gab mein Onkel, der Oster-Grinch, mir endlich den Tipp, eine Leiter zu benutzen. Ostermontag war der Tag, an dem ich dachte, ich hätte das Gröbste überstanden. Falsch gedacht. Unsere Zwergkaninchen, ihres Zeichens Osterhasen, hatten über Nacht einen Tunnel gegraben und das Weite gesucht. Erst nach einer stundenlangen Verfolgung konnten die beiden Langohren wieder wohlbehalten in ihren Käfig gesetzt werden. Und da sage mir jemand, Familienfeste seien langweilig. Ich wünsche Euch eine gute zweite Ferienwoche! Bis neulich, Eure BAte