Anzeige

Der Frühling ist nicht mehr weit, dann sieht man wieder viele Spaziergänger auf Bänken in Parks oder an Haltestellen sitzen. Beim genauen Hinsehen stellt man dabei fest: Bank ist nicht gleich Bank. In englischen Parks werden oft Steinbänke aufgebaut, in unseren Städten wiederum Bänke, die eine stabile Unterkonstruktion und eine wetterfeste Sitzfläche haben. Im eigenen Garten zieht man die Variante aus Gusseisen vor, und in den Wäldern findet man häufig Holzbänke zum Ausruhen. Doch eine ganz neue Variante steht seit geraumer Zeit an einigen Orten in Holland.

Denn in Amsterdam wurde von der Initiative Print Your City mit Hilfe eines 3D-Druckers aus Plastikmüll eine Parkbank „gedruckt“. Die Initiative hat es sich zur Aufgabe gemacht, noch weitere nützliche und für den Alltag brauchbare Gegenstände aus Plastikmüll herzustellen. Die Mitarbeiter nutzen den 3D-Druck für größere Objekte, um den Plastikmüllberg zu verkleinern, ihr Ziel ist es, einen geschlossenen Kreislauf für die Kunststoffe zu finden. Der 3D-Drucker ermöglicht somit einen kurzen Recyclingweg, und ganz nebenbei wird auch noch die Null-Abfall-Politik unterstützt. Der Bedarf an Einwegverpackungen aus Kunststoff und Plastikmüll ist, bedingt durch die Wegwerf-Methode, in den letzten Jahren stark angestiegen. Allein 23 Kilogramm Plastikmüll wurden in Amsterdam im Jahr 2015 pro Kopf erzeugt. Daraus druckt der 3D-Drucker dann eine Recycling-Bank für zwei Personen.

Auf der Webseite www.printyour.city findet man weitere recycelte Gebrauchsgegenstände der Initiative Print Your City. Hier ist auch die holländische Recycling-Parkbank zu bestaunen. Alexander Rhein