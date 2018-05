Anzeige

Je ungesünder, desto besser!“ So lautete früher die Devise vieler Jugendliche bezüglich ihrer Ernährung. Doch das war einmal. An die Stelle von Burgern, Pommes und Cola sind heute Low-Carb-Müsli, Chia-Samen und grüne Smoothies getreten. Aber wie konnte es zu einer solchen Entwicklung kommen? Wann hat die Jugend begonnen, sich für ihren Körperfettanteil zu interessieren? Diskussionen über einen verstärkt auftretenden Schlankheitswahn kamen mit der Erstausstrahlung der Sendung „Germany’s next Topmodel“ 2006 auf. Mädchen würden sich mit Magermodels vergleichen und beginnen, diese als Ideal zu sehen. So lautete der Vorwurf.

Im Zeitalter von Social Media ist Heidi Klums Sendung allerdings nur noch die Spitze des Eisbergs. Models posten auf Instagram Videos ihres täglichen Workouts. Blogger teilen Fotos ihres gesunden Frühstücks. Obwohl es die Plattform Instagram erst seit 2010 gibt, hat sie bereits große Änderungen im kulturellen Umfeld der Jugend hervorgerufen. Nun gibt es nicht nur die Möglichkeit, sich donnerstagabends mit Heidis „Mädchen“, sondern rund um die Uhr mit zum Teil gephotoshopten Bildern zu vergleichen. In Frankreich wurde deshalb sogar ein Gesetz erlassen, welches die Kennzeichnung nachträglich bearbeiteter Fotos verpflichtend macht.

Trotzdem: Fitness- und Ernährungswelle sind ungebrochen. Und zumindest die Fitnessbranche profitiert davon. In den vergangenen zehn Jahren hat sich die Mitgliederzahl deutscher Fitnessstudios fast verdoppelt. Andere Unternehmen wiederum versuchen, ihr Marketingkonzept an die neue Entwicklung anzupassen. Aus diesem Grund tauschte McDonald’s wohl bereits 2009 den roten Logo-Hintergrund gegen einen grünen. Laura Kress