Generation Z greift lieber zum Smartphone

Eine Zigarette wird geraucht, der Stummel im Anschluss auf den Boden geschnippt. Das passiert in Deutschland geschätzt 150 Millionen Mal pro Tag. Eine dieser Kippen kann, durch Regen in Flüsse oder Kanäle gespült, bis zu 40 Liter Wasser verunreinigen. Der Konsum eines solchen Rests kann außerdem Fische oder andere Organismen töten, und jedes dritte Stück Müll in unseren Meeren ist ein Kippenstummel.

4,5 Billionen Zigarettenfilter landen laut Cleanup Network pro Jahr in unserer Umwelt. Zigaretten und insbesondere ihre toxischen und nicht biologisch abbaubaren Überreste sind seit Jahrzehnten eines der größten Umweltprobleme der Menschheit.

Umwelt- und Gesundheitsproblem

Raucher beeinträchtigen mit dem Konsum von Tabak und den dabei verwendeten Beistoffen ihre eigene Gesundheit. Im Zigarettenrauch sind rund 250 giftige, teils krebserregende Stoffe enthalten, die durch das Inhalieren in den Körper gelangen. Das enthaltene Nikotin macht Rauchen zu einer gefährlichen Sucht, denn die schlechte Angewohnheit erhöht das Risiko, eine Atemwegs- oder Herzkreislauferkrankung und Lungen-, Kehlkopf-, Speiseröhren- oder Mundhöhlenkrebs zu bekommen.

Die Zahl der Raucher nimmt immer mehr ab

Rauchen ist nicht nur ungesund, sondern auch uncool. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat in ihrer im vergangenen Dezember veröffentlichten Studie „Rauchen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Deutschland“ gezeigt: Die Zahl der jugendlichen Raucher in Deutschland nimmt seit 20 Jahren kontinuierlich ab.

Die Ergebnisse zeigen, dass zur Zeit der Befragung im Jahr 2016 nur 8,3 Prozent aller Zwölf- bis 17-Jährigen gelegentlich oder fest rauchen. Die meisten Jugendlichen in dieser Altersklasse (79,4 Prozent) haben noch nie geraucht.

Auch das Alter, in dem Jugendliche und junge Erwachsene zum ersten Mal rauchen, steigt seit vielen Jahren stetig an: Während 2001 die erste Zigarette mit durchschnittlich 13,6 Jahren probiert wurde, findet der Kontakt heute mit 15,3 Jahren statt. Einen signifikanten Unterschied zwischen Mädchen und Jungen gibt es nicht mehr.

Damit ist die Generation Z, also die zwischen 1995 und 2005 Geborenen, fast rauchfrei. Dies steht Experten zufolge im Einklang mit den Werten, die diese Altersgruppe für relevant hält: Schönheit, Natürlichkeit und Gesundheit.

Zigaretten-Recycling mit TobaCycle

Auch mit dem für diese Generation wichtigen Thema Umweltschutz ist der Zigarettenkonsum nur schwer vereinbar, schließlich beinhalten die Glimmstängel jede Menge Giftstoffe, die für die Flora und Fauna – wo die Abfallprodukte leider meistens landen – äußerst schädlich sind. Doch selbst die geschätzten 20 Prozent der Zigarettenstummel, die in den regulären Restmüll gelangen, können nicht ordnungsgemäß recycelt werden, da sie aus vielen unbekannten Stoffen bestehen. Bis jetzt. Doch Mario Merella, der Vereinsgründer von TobaCycle, hat inzwischen ein Sammelsystem für Zigarettenabfälle entwickelt, das es ermöglicht, die verschiedenen Stoffe jenseits des Resttabaks – Asche, Giftstoffe, Cellulose – in die Produktion von recyclingfähigen und gesundheitlich unbedenklichen Sammelbehältern für Zigarettenkippen einfließen zu lassen.

Bisher gibt es die Annahmestellen nur im Großraum Köln, doch das Konzept könnte sich in der ganzen Welt etablieren, wo laut Weltgesundheitsorganisation WHO jährlich 4,5 Billionen Kippen als ein 750 000 Tonnen schwerer Berg toxischen Sondermülls anfallen. Moritz Müller

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.10.2019