Beim 30. Poetry Slam im Sapperlot im Zentrum Lorschs war das kleine Theater wieder voller Gäste, eine ganze Schulklasse war da, um der Darbietung von vier talentierten Poeten und einer Poetin zu lauschen. Über Ziegen in Kombination mit Goethes Faust II zu indianischen Namen und der Bildung mit all ihren Tücken war thematisch alles dabei. Jan Cönig eröffnete den Abend mit einem unterhaltsamen Text über das Scheitern und konnte auch gleich 40 Punkte abstauben – für die, die noch nie so einen Poetry Slam miterlebt haben: Im Sapperlot werden an sieben Tischen Richtertafeln ausgegeben, die dann jede Runde den Beitrag mit Punkten von eins bis zehn bewerten dürfen.

Nach ihm durfte Chrissi, die einzige Poetin des Abends, auf die Bühne. Ihr Beitrag ging leider etwas unter, da sie einen völlig anderen Vortragsstil hatte als ihr Vorgänger. Die drei weiteren Kandidaten GAX, Moritz Konrad und Stefan Unser räumten mit ihren lustigen, aber kritischen Texten über Zeitmaschinen, autoritäre Öko-Terroristen und papierförmige Gescheitheitsbelege die meisten Punkte des Abends ab. Ins Finale konnten es aber nur zwei schaffen. Stefan Unser und Moritz Konrad katapultierten sich mit ihren Texten über das „Wollen und Wünschen“ und über das „Berühmt sein“ haushoch ins Finale.

Moritz Konrad unterlag im Finale ganz klar seinem Kontrahenten Stefan Unser, der mit seinem Beitrag darüber, dass man Dinge wieder mehr beim Namen nennen sollte, klar das Publikum für sich einnehmen konnte. Er war auch der einzige Kandidat, der es an diesem Abend schaffte die höchste Punktzahl von 50 Punkten zu erreichen. Es lohnt sich immer wieder, den Poetry Slam in Lorsch zu besuchen. Nicht nur die Atmosphäre des Theaters, auch der Moderator Tilman Döring schafft es jedes Mal, die Gäste gut zu unterhalten. Dazu kommen die talentierten Künstler, aus deren Texten man immer wieder viel für das Leben mitnehmen kann. Cara Metzner