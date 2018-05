Anzeige

Der Vorteil, wenn man nicht an meiner Mädchenschule ist: Das Motte „Geschlechtertausch“ ist mit Abstand das lustigste! Das Interessante sind an dem Tag nämlich weniger die Mädchen, die sich Jungs-Klamotten anziehen, Kappen tragen und Bärte aufmalen, sondern Jungs, die mit Röcken nicht zurechtkommen, denen die Füße in hohen Schuhen wehtun und denen die langen Haare der Perücken ins Essen hängen. Das ganz besondere Highlight des Mottotages – die spontane Veranstaltung eines Catwalks à la „Germany’s Next Topmodel“ einmal quer durch die Mensa. Natürlich mit Musik, Jury und allem Drum und Dran. Cara Metzner (Bild: Metzner)