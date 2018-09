Gesucht: Nachfolger von „I bims“

Smombie“ (= Smartphone-Zombie), „fly sein“ (= etwas oder jemand geht besonders ab) und „I bims“ (= ich bin’s) – das sind die Jugendwörter der vergangenen drei Jahre. Das Jugendwort des Jahres wird seit 2008 von einer Jury des Langenscheidt-Verlags gekürt. Zur Wahl stehen Vorschläge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im Internet kann dann abgestimmt werden, welche zehn Wörter der Jury zur Beurteilung vorgelegt werden. Die Kriterien bei der Entscheidung sollen Folgende sein: sprachliche Kreativität, Originalität, Verbreitungsgrad des Wortes sowie gesellschaftliche und kulturelle Ereignisse. Warum wird überhaupt ein Jugendwort gewählt? Viele Menschen bemängeln, dass Langenscheidt die Wahl nur zu Marketingzwecken durchführe. Angeblich solle die Wahl allerdings den Wandel in der deutschen Jugendsprache dokumentieren und die Jugendkultur wertschätzen. Auch in diesem Jahr steht wieder die Wahl zum Jugendwort des Jahres an. 30 Wörter stehen auf www.langenscheidt.de zur Auswahl, bevor die Jury am 16. November schließlich das Gewinnerwort bekanntgibt. Wie in jedem Jahr sind unter den Wörtern viele, die die meisten Jugendlichen bisher noch gar nicht gehört haben – ein paar Wörter gefallen der BAnane-Jugendredaktion allerdings besonders gut. Und wie sieht es bei den Bensheimer Jugendlichen aus? Die BAnane hat sich für euch umgehört. Hier erst einmal die Top fünf der BAnane-Jugendredaktion:

n Lauch (Nomen, „Trottel“)

n AF (Adjektiv, kurz für „as fuck“, „extrem“)

n Ehrenmann/Ehrenfrau (Nomen, „jemand, der etwas Besonderes für jemanden tut“)

n Besti (Nomen, kurz für „beste Freundin“) n Auf dein Nacken (Ausdruck, „Du zahlst“) Eva-Lotte Wenderoth

Welche Jugendwörter gefallen den Bensheimer Jugendlichen am besten beziehungsweise, welche verwenden sie selbst? Hier kommt die BAnane-Umfrage:

Franziska (19): Ich weiß gar nicht, was alles als Jugendwort nominiert ist. Dementsprechend kann ich auch nicht sagen, ob ich sie verwende.

Lisa (19): Ein paar der Jugendwörter kenne ich schon, aber die meisten sind völlig absurd. Manche von denen sind auch gar nicht neu. „Besti“ sagen wir schon seit Jahren zu unseren Freunden. Was einige Freunde von mir oft sagen ist „Ehrenmann/Ehrenfrau“, das hätte es verdient, Jugendwort des Jahres zu werden. Cara Metzner (2)

Amelie (15): Einige der Wörter und Ausdrücke kenne ich, wie zum Beispiel „AF“, „Auf dein Nacken“ oder „Besti“. Ich benutze die Wörter selbst eigentlich nicht, aber habe sie bei Freunden schon gehört. „Zuckerbergen“ oder „Snackosauros“ habe ich unter anderem noch nie gehört und würde sie auch nicht benutzen. Ich selbst finde es schwierig, mich für ein Wort zu entscheiden, daher bin ich gespannt, was bei der Umfrage herauskommt.

Samuel (13): Ich finde die meisten Wörter ziemlich unnötig oder weit hergeholt. Eigentlich kenne ich nur die Ausdrücke „Auf dein Nacken“ oder „Besti“ ,deshalb bin ich von der Auswahl ziemlich enttäuscht. Eva-Lotte Wenderoth (2), Bilder (2): Wenderoth

