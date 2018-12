Gewinner meistern turbulente Spielzeit

In der vergangenen Woche endete die 36. Spielrunde des Planspiels Börse nach elf Wochen. Über 100 000 Schüler, Studenten, Azubis, Lehrkräfte und junge Erwachsene aus 15 Ländern nahmen an dem Wettbewerb der Sparkassen teil. Auch im Geschäftsgebiet der Sparkasse Bensheim beteiligten sich 230 Teilnehmer in 125 Teams.

Politische Ereignisse wie die Brexit-Verhandlungen und der Wirtschaftskurs in den USA wirkten sich während der Spielzeit auf die Kurse aus: Der Spielverlauf war durch viel Bewegung am Aktienmarkt und auch Kursverluste für die Teilnehmer gekennzeichnet, der Dax erreichte sein Jahrestief. Aufgrund der angespannten Börsensituation konnten nur sieben Prozent der Teilnehmer einen Depotgewinn verzeichnen.

In Geschäftsgebiet der Sparkasse Bensheim setzte sich das Team „Weisenstone“ von der Karl Kübel Schule mit einem Depotgesamtwert von 54 079,05 Euro auf Platz eins. Team „Oldiesandgoldie“, ebenfalls von der Karl Kübel Schule, sicherte sich mit einem Depotwert von 52 259,80 Euro den zweitem Platz. Platz drei der Gesamtwertung erreichten mit einem Depotwert von 51 021,15 Euro die Gruppe „DieMonsterTriangeln“ vom Alten Kurfürstlichen Gymnasium.

In diesem Jahr wurde zum zweiten Mal auch das Planspiel Börse PLUS für Studenten und Berufseinsteiger bis 30 Jahre angeboten, bei dem sich 47 Team beteiligten. Hier bekommen die Spieler ein Startkapital von 100 000 Euro (beim Schülerspiel 50 000 Euro), das es durch den gezielten Kauf und Verkauf von Wertpapieren zu steigern gilt.

Die zehn besten Teams des Planspiel Börse Schüler und des Planspiel Börse PLUS bekommen bei der Siegerehrung der Sparkasse Bensheim ihre Geld- und Sachpreise überreicht. Diese findet am 30. Januar 2019 statt. Auch im Jahr 2019 wird die Sparkasse Bensheim wieder das Planspiel Börse für Schüler, Studenten und Berufseinsteiger bis 30 Jahre anbieten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.12.2018