Gewinner und Verlierer der Krise

Aufgrund der Coronakrise wurden in den vergangenen Wochen Restaurants, Geschäfte und andere öffentliche Einrichtungen geschlossen. Dies bringt für viele Unternehmen massive wirtschaftliche Probleme mit sich, andere allerdings erleben einen wirtschaftlichen Boom. Somit gibt es in dieser Krise sowohl Gewinner als auch Verlierer.

Besonders kleine und mittelständische Unternehmen müssen trotz der Unterstützung der Bundesregierung mit ihrem milliardenschweren Hilfspaket um ihre Existenz bangen.

Aber auch große Unternehmen wie die Lufthansa haben mit massiven wirtschaftlichen Einbußen zu kämpfen. Nachdem der Umsatz im vergangenen Jahr rekordmäßig gewachsen war, muss das größte Luftfahrtunternehmen Europas nun um Staatshilfe bitten.

Trotzdem gibt es in dieser Coronakrise auch ein paar wenige Gewinner. Die sogenannten „Stay-at-home-Aktien“ erleben in diesen Wochen einen großen Aufschwung. So kann beispielsweise der US-Amerkanische Streamingdienst „Netflix“ steigende Aktienkurse verzeichnen und auch „Amazon“ kommt mit Hunderttausenden von zusätzlichen Bestellungen gar nicht mehr hinterher.

Durch die Coronakrise müssen demnach zahlreiche Menschen um ihren Job oder um die Existenz ihres Unternehmens bangen. Gewinner gibt es nur wenige, die wenn dann vor allem auf dem Online-Markt zu finden sind. Mia Eck

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 20.04.2020