girlpower – Zeit für Heldinnen

Endlich ist es soweit: Captain Marvel mit Brie Larson in der Hauptrolle ist in den Kinos. Als bekennender Marvel-Fan musste ich den neuen Kinohit natürlich sehen und war auch im Kino.

Aber wieso wird eigentlich so oft gesagt, dass es endlich einen Superhelden-Film mit einer HeldIN in der Titelrolle gibt? Tatsächlich gab es das schon vorher. Zum Beispiel 2004 „Catwoman“ mit Halle Berry in der Hauptrolle – ein Film, der allerdings sehr schlecht ankam. Aber auch Gal Gadot bekam als Superheldin Wonder Woman 2017 ihren Solofilm. Wieso also jetzt die große Begeisterung über „die erste Superheldin“? Mit Captain Marvel bringt Marvel Comics jetzt seine erste weibliche Titelrolle auf die Kinoleinwand, denn die anderen Filme gehören alle zu den DC Comics und haben schlichtweg nichts mit dem Marvel Cinematic Universe (MCU) zu tun.

Solofilm für neue Figur

Seit Jahren warten die Fans eigentlich auf einen Black-Widow-Film, denn die starke ehemalige Agentin des sowjetischen Geheimdienstes kam schon in vielen Filmen des MCU vor. Jetzt bekommt aber eine ganz neue Heldin einen Solofilm – eine Figur, die in keinem der vorangegangenen auch nur erwähnt wurde. Den ersten Hinweis auf Carol Danvers alias Captain Marvel gab es im letzten Avengers-Film, in dem Nick Fury nach einem aussichtslosem Kampf ein Notsignal sendet. An wen genau – das ist nur an dem aufleuchtenden Symbol erkennbar: an Carol Danvers alias Captain Marvel. Die größte Frage ist also: Wieso ruft er sie nicht früher? Kleiner Spoiler: Vermutlich, weil sie gerade am anderen Ende irgendeines Universums ist. Aber um darüber mehr zu erfahren, sollte man sich den Film ansehen.

Superheldin ohne Erinnerung

Was kann der neue Film? Er erzählt im Grunde die Geschichte von Vers (Brie Larson), die übermenschliche Fähigkeiten hat und für die außerirdischen Kree arbeitet, um gegen Skrulls (eine andere außerirdische Spezies) zu kämpfen. Sie hat keinerlei Erinnerungen an ihr Leben, bevor sie bei den Kree war, und weiß auch nicht, woher sie ihre Kräfte hat. Bei einem dieser Einsätze gegen die Skrulls stürzt sie auf die Erde ab und ist auf sich allein gestellt. Auf der Erde trifft sie auf Nick Fury (Samuel L. Jackson), den späteren Gründer der Avengers-Initiative, der bis dato noch keine Ahnung von Außerirdischen, Superhelden und Co. hat. Gemeinsam müssen sie sich gegen die Skrull zu Wehr setzen und versuchen nebenbei noch, Vers’ Vergangenheit nachzuvollziehen. Dabei finden sie auch ihren eigentlichen Namen heraus, nämlich Carol Danvers.

Im Laufe des Filmes klären sich einige Geheimnisse auf, die die vorangegangenen Filme des MCU aufwerfen, zum Beispiel, wie Fury zu seinem verletzten Auge kommt, das ihn in den anderen Filmen mit markanter Augenklappe auftreten lässt.

Der Film unterhält die Zuschauer seine vollen 124 Minuten, und es kommt an mehreren Stellen zu Publikumslachen, nicht zuletzt ausgelöst durch die wunderbare Chemie zwischen Nick Fury und einem kleinen Kater. Der Film will lustig sein und ist es auch, ohne dabei gezwungen zu wirken. Insgesamt herrscht eine entspannte Atmosphäre, und auch die Kampfszenen machen Spaß, obwohl man natürlich immer vorher weiß, welche Seite gewinnt – schließlich hat Captain Marvel noch eine wichtige Aufgabe: Alle unsere Lieblingshelden im finalen Avengers-Endgame zu retten.

Film voller starker Frauen

Captain Marvel bietet verlässliche Marvel-Superhelden-Action – „obwohl“ sie eine Frau ist, die ja dem Klischee nach nichts drauf hat, außer hübsch auszusehen und Männern zuzuhören. Der Film ist voller starker Frauen, die allen zeigen, wo es lang geht und dabei einfach noch verdammt cool aussehen.

Ich hätte gerne mehr Filme mit Superheldinnen, denn – wie sollte es auch anders sein – die haben voll was drauf. Cara Metzner

