Glück – eine Frage der Einstellung?

Positive vibes – positive life? Das hört man überall, jeder erzählt einem ständig, dass man positiv denken soll, dass man das Leben selbst in der Hand hat, und somit auch das Glücklichsein. Die Frage ist nur, stimmt das wirklich und wie kann ich diese Denkweise übernehmen, sie praktisch umsetzen? Ich stelle mir diese Frage schon seit einiger Zeit, und ich habe keine Ahnung, wie so viele Menschen sich das so gut eintrichtern können, dass sie es glauben. Ich wünschte, ich könnte es auch. Manchmal denke ich, dass sie nur so tun, als könnten sie ihrem Grundsatz folgen, dass sie nur so tun, als könnten sie IMMER ALLES positiv sehen. Wie viel Negativität hält ein Mensch aus? Und wie viel positive Energien passen in einen Menschen rein? Auch wenn es mir schwer fällt, diese simplen, dahingesagten Sätze ernst zu nehmen, habe ich einige Tricks gefunden, wie es wirklich ein bisschen (manchmal) funktioniert. Zum Beispiel habe ich angefangen, einer Freundin jeden Morgen eine stärkende, positive Botschaft zu schicken. Oder sie mir. Wir sprechen uns nicht ab, aber ich würde sagen, wenn ich keine Kraft habe, schickt sie die Botschaft, wenn sie keine Kraft hat, schicke ich die Botschaft. Es ist simpel. Sie kann noch so kurz sein und nur sagen „Ich hoffe, du hast einen tollen Tag, du bist klasse!“, es reicht, um einen Hauch „positiver vibes“ in meinen Tag zu bringen. Ich habe mir angewöhnt, jeden Tag wichtige Menschen zu fragen wie es ihnen geht, was sie beschäftigt. Aber wirklich nur diejenigen, die die Fragen ernst nehmen. Und ich habe angefangen, mir selbst überall Liebesbotschaften auf Post-its hinzukleben (am besten neben den Spiegel). Sie sagen nichts anderes als „Du bist wertvoll.“ „Du bist stark.“ „Du bist genug.“ Es hilft. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 25.03.2019