Goethe-Gymnasium Bensheim

Die Schülervertretung des Goethe Gymnasiums Bensheim ist weitestgehend zufrieden mit den aktuellen Abläufen an ihrer Schule. Die Schüler verhalten sich in der Regel vorbildlich und selbst, wenn sich auf dem Pausenhof kleine Gruppen bilden, wäre in diesen ein Mindestabstand vorhanden. Was stört, sei laut Schülervertretung, der fehlende Pausengong, was oftmals für Verwirrung bei manchen Schülern sorge und der fehlende Online-Unterricht für Schüler, deren Klasse halbiert ist. Hier fehle der Hälfte der Klasse der parallele Online-Unterricht. Marco Mautry (Bild: Mautry)

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.06.2020