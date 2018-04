Großartige Ideen sind unsterblich

Anzeige

Vor 20 Jahren kam der zweite Teil der Harry-Potter-Reihe auf den Markt, vor 41 Jahren der erste Star-Wars-Film und vor fast 65 Jahren die ersten Teile von „Herr der Ringe“. Große Sagas, die bis heute immer wieder neue Generationen begeistern und eine riesengroße Fangemeinde haben. Und dann gibt es noch Storys wie Twilight.

Vor zehn Jahren kam der erste Twilight-Film auf den Markt, und damals erfreute auch mich diese große Geschichte. Aber der Twilight-Hype hat nicht angehalten. Natürlich gibt es auch dort eingeschworene Anhänger, aber die Reihe ist bei weitem nicht so erfolgreich. Woran liegt das? Der eine oder andere wird jetzt sagen, dass Twilight einfach schlecht ist, aber ich glaube, es liegt eher daran, dass in Twilight keine völlig neue fantastische Welt geschaffen wird.

Harry Potter, Herr der Ringe und Star Wars werden dafür bewundert, dass für die Geschichten ganz eigene, neue und große Welten geschaffen wurden. Das zeichnet sie aus und hebt sie von der Masse ab. Auch Reihen wie „Das Lied von Eis und Feuer“ (besser bekannt als „Game of Thrones“) schaffen dies und werden daher vermutlich auch in Zukunft erfolgreich sein. Diese neuen Welten bieten dem Leser viel mehr Möglichkeiten und Überraschungen als eine Fantasy-Story, die sich im Grunde in unserem normalen Alltag abspielt, und diese Welten machen die Geschichten unsterblich und einzigartig. Dazu kommt natürlich auch noch, dass es zu all diesen besonderen Sagas in den vergangenen Jahren Fortsetzungen und Ergänzungen gab, die auch dazu beitragen, immer neue Menschen an die Geschichten heranzuführen und für sie zu begeistern.