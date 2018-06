Große Leselust für Leseratten

Anzeige

Sechs Wochen Sommerferien. Sechs Wochen Zeit, das zu tun, wofür im vergangenen Schuljahr wegen Hausaufgaben und Lernen einfach keine Zeit blieb. Und was gibt es besseres als diese freie Zeit am Strand mit einem guten Buch in der Hand zu verbringen? Ob Thriller oder Liebesroman, es macht Spaß, in der Sonne zu liegen und dabei in eine andere Welt einzutauchen. Hier sind die Favoriten der BAnane-Redaktion für Deinen perfekten Lesesommer.

„Eine für vier“

Die warme Jahreszeit hat sie schon immer miteinander verbunden: Carmen, Lena, Bridget und Tibby. Nun aber sollen die vier Freundinnen den Sommer erstmals getrennt voneinander verbringen. Lena reist zu ihren Großeltern nach Griechenland, Carmen besucht ihren Vater, der getrennt von ihrer Mutter lebt, Bridget spielt Fußball in Mexiko und Tibby bleibt zu Hause, um dort zu jobben und einen Film zu drehen. Ob Familienprobleme oder die erste Liebe, jedes der Mädchen erlebt sein eigenes Abenteuer. Aber sie halten sich gegenseitig auf dem Laufenden. Durch Briefe und ... eine Jeans, die allen vier Mädchen auf magische Weise perfekt passt. Aus diesem Grund beschließen sie, das Kleidungsstück regelmäßig hin- und herzuschicken. Auf diese Weise sind die Freundinnen doch nicht so weit voneinander entfernt, wie es scheint. Laura Kress

„A work in progress“

Ihr mögt hobbyphilosophische Texte und Bücher? Oder einfach nur Geschichten, nach denen ihr euch denkt „Endlich hat mir das jemand gesagt, das hilft mir wirklich weiter“? Und ihr interessiert euch für das Leben einer anderen Person? Dann kann ich euch mein absolutes Sommer- (und auch Jahres-) Highlight aus dem letzten Jahr nur empfehlen. „A work in progress“ (dt. „Was bisher geschah“) von dem amerikanischen YouTuber Connor Franta. Sein Buch hat mich so inspiriert und mir auch persönlich weitergeholfen wie lange kein anderes mehr. Er erzählt darin seine Geschichte vom kleinen Jungen mit den ganz alltäglichen Problemen, über sein Outing vor sich selber und seiner Familie bis hin zum über fünf Millionen Follower schweren YouTuber. Dabei schreibt er so viele Dinge, die mir direkt ins Herz gegangen und im Kopf geblieben sind. Für alle, die also gerne Bücher lesen, in denen echte Menschen echte Geschichten erzählen, ist dieses Buch perfekt. Und ich würde es auf jeden Fall im englischen Original lesen. Cara Metzner