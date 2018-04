Anzeige

Nicht mehr lange, und das Abitur ist geschafft. Viele Abiturienten gönnen sich danach zur Entspannung von Prüfungen und Klausuren erst einmal einen ausgedehnten Urlaub. Dabei gibt es natürlich für jeden Reisetyp andere Urlaubsmöglichkeiten.

Der spontane Abenteurer: Heute noch in Madrid und morgen schon in Paris? Diesen spontanen Reisestil ermöglicht der Interrail-Pass. Mit diesem kann man innerhalb einer einmonatigen Reise rund 30 Länder Europas durch den Transport mit Zug und Fähre erkunden. Der Preis ist jeweils abhängig von der Anzahl der gebuchten Reisetage. Für Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahren gibt es außerdem eine zusätzliche Ermäßigung. In der EU-Kommission wurde sogar schon der Vorschlag eingebracht, ein solches Interrail-Ticket jedem Europäer zu seinem 18. Geburtstag kostenlos zur Verfügung zu stellen. Ob dieses Vorhaben tatsächlich umgesetzt werden kann, ist aber noch unklar.

Der Organisierte: Wer hingegen einen etwas strukturierteren Tagesablauf bevorzugt, kann auf Angebote bestimmter Reiseveranstalter zurückgreifen. Viele Organisationen werben mit speziellen Abireisen, die häufig südländische Partyhotspots als Ziel haben. Um das Programm muss sich der Urlauber hier keine Gedanken mehr machen: Unterkunft, Verpflegung und Aktionen wie Bootstouren oder Clubbesuche – alles inklusive.