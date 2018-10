Grüne liegen bei Jugendlichen vorn

Jugendliche interessieren sich nicht für Politik? Falsch. Jugendliche interessieren sich sehr wohl für Politik, doch häufig ist Politik nicht jugendgerecht.

Kürzlich bewiesen viele junge Menschen im Alter von 15 bis 19 Jahren, dass sie ein großes Interesse an der aktuellen Politik und auch an der Landtagswahl in Hessen haben. Die Schülervertretung (SV) des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums (AKG) organisierte aus Eigeninitiative eine Themenwoche rund um die Wahl. Begonnen hat diese mit einer Podiumsdiskussion mit Vertretern aus den Jugendparteien von SPD, Grünen, CDU, AfD und FDP. Dann hatten Schüler ab der neunten Klasse die Möglichkeit, in der Schule zu wählen. Dafür arbeiteten die Schüler mit der Stadt Bensheim zusammen und bekamen sogar echte Wahlzettel mit dem Aufdruck „Kopie“ zur Verfügung gestellt.

Diskussion findet großen Anklang

Die Podiumsdiskussion wurde von einem Gastvortrag des Dozenten Alexander Mack vom Haus am Maiberg eröffnet. Das Haus am Maiberg ist die Akademie für politische und soziale Bildung der Diözese Mainz. Alexander Mack ist dort zuständig für verschiedene Projekte mit Jugendlichen. Er animiert sie, sich mit Politik zu beschäftigen und sich dafür zu begeistern.

Die Veranstaltung zeigte aber, dass sich auch so viele junge Menschen für Politik interessieren, denn der Saal war mit über 100 Leuten sogar überfüllt und der ein oder andere musste sogar auf dem Boden Platz nehmen.

Nach der kurzen Einleitung kamen die Politiker zum Zuge und sprachen vor allem über jugendrelevante Themen wie Bildung, Schülermobilität und die allgemeine Wehpflicht. Für die Grünen war Vanessa Vogel dabei, Schatzmeistern der Grünen Jugend in Bensheim. Sebastian Sommer kam für die CDU, der 22-jährige Georg Landwehrmann als Bezirkskandidat der FDP. Die AfD schickte den Informatikstudenten Sascha Loppnow, die SPD den Politikwissenschaftler Philipp Ofenloch.

In der Diskussion zum Thema Bildung fielen viele interessante Fakten auf: Einen „allgemeinen Religionsunterricht“ würden – ausgenommen die AfD – alle Anwesenden unterstützen. Sebastian Sommer argumentierte das so: Es ist immer gut, etwas übereinander zu lernen, auch im Bereich Religion. Denn wenn man sich miteinander beschäftigt, dann versteht man einander auch besser. Für ihn wäre die schlimmste Option, den Religionsunterricht komplett abzuschaffen. Außerdem war es natürlich interessant zu erfahren, wie die Parteien auf Jugendliche eingehen, denn die Jugend, die Schüler, sind schließlich „Experten in Sachen Bildung“, wie Schulsprecherin Celine Gärtner eine Aussage der Landesschülervertretung zitierte. In dieser Beziehung arbeiten die meisten Parteien hauptsächlich mit den jungen Menschen, die sich ihren Jugendparteien anschließen. Vanessa Vogel betonte, dass sie immer sehr viel guten Input durch die Grüne Jugend bekomme.

Ein sprachloser Politiker

Ein anderes Highlight des Abends: ein Politiker, dem die Worte fehlen. Das kennt man selten, denn meistens haben Politiker zu jedem Thema irgendeine Meinung, aber auf die Frage, ob er die Schule für lebensorientiert halte, hatte Sascha Loppnow von der AfD tatsächlich keine Antwort. Die SPD hingegen plädierte für mehr Wahlfreiheiten, vor allem in der Oberstufe, um den Schülern zu helfen, sich auf das konzentrieren zu können was für sie wirklich wichtig ist.

In Bezug auf die immer weitere Digitalisierung – auch in Schulen – will vor allem die FDP den Umgang mit den Medien und der Technik den Schülern und auch den Lehrern näherbringen. Wie gut die Diskussion bei den Jugendlichen ankam zeigte sich auch daran, dass den meisten Schülern die Fragerunde am Ende nicht ausreichte und sie noch über eine Stunde länger dablieben, um weiter persönlich mit den jungen Politikern sprechen zu können.

Ein paar Tage später folgte dann die AKG-Wahlsimulation für die 9. bis 12. Klasse. Wir präsentieren hier exklusiv zum Direktvergleich mit den Ergebnissen der Landtagswahl die Wahlergebnisse der Schüler (siehe Diagramme). Was direkt auffällt: Die Linke überspringt nicht die Fünf-Prozent-Hürde und wäre somit nicht im Landtag vertreten. Stärkste Kraft sind die Grünen, aber auch Regierungen ohne sie wären rein rechnerisch eine Option.

Wir und die SV des AKG finden aber, dass dieses Projekt gezeigt hat: Jugendliche interessieren sich sehr wohl für Politik, und wenn diese für sie zugänglich ist, dann wollen sie sich auch beteiligen und mit Verantwortung übernehmen. Cara Metzner

