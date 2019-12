Grüner Bösewicht will Weihnachten stehlen

Während sich die meisten auf die Festtage freuen, gibt es manche, die wünschten, sie wären schon vorbei. So geht es dem Grinch, der an Weihnachten Jahr für Jahr an die schrecklichste Erfahrung aus seiner Kindheit erinnert wird. Normalerweise versucht er, dem weihnachtlichen Trubel aus dem Weg zu gehen, doch eines Heiligabends beschließt seine Stadt, das Fest noch größer als gewohnt zu feiern. Sollte somit Grinchs schlimmster Albtraum wahr werden? Nein, denn der Fiesling plant, den Menschen das Weihnachtsfest zu vermiesen, indem er in die Rolle von Santa Claus taucht und die Dekoration und Geschenke stiehlt. Doch kann dieser perfide Plan überhaupt aufgehen? Dem grünen Weihnachten hassenden Bösewicht wurden bereits mehrere Filme gewidmet. Ganz egal, ob man die Spielfilmfassung oder die Zeichentrickneuverfilmung aus dem Jahr 2018 auswählt, der Grinch verspricht Spaß für die ganze Familie und gehört zu den beliebtesten Weihnachtsfilmen überhaupt. Sophia Rhein

