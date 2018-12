„Grundlage schaffen“

Als Schüler oder Schülerin merkt man sehr schnell, woran es an den meisten Schulen fehlt. Es mangelt oftmals an Geld für aktuelle Schulbücher oder an digitalen Medien. An den meisten Schulen liegt der Fokus leider nicht auf der Digitalisierung.

Dabei sind digitale Kompetenzen aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken und ohne ein verantwortungsvolles und selbstbestimmtes Arbeiten mit digitalen Medien, hat man es auf dem Arbeitsmarkt nicht gerade leicht. Außerdem können digitale Medien, wie zum Beispiel Computer, zum Erarbeiten von Informationen für den Unterricht viele Fächer anschaulicher, praxisorientierter und aktiver gestalten.

Meiner Meinung nach muss die Bildung individueller werden, um jedem Schüler die Möglichkeit zu bieten, sich komplett zu entfalten. Dies ist für die Lehrer ohnehin nicht einfach.

Durch den Pakt könnte man diesem Problem Abhilfe schaffen. Der Digital-Pakt Schule kann und will lediglich eine Grundlage für eine bundesweite digitale Infrastruktur an Schulen schaffen. Die Zuständigkeit für das Schulwesen bleibt auch weiterhin in der Hand der Länder. Natürlich muss ein Konzept, wie das des Digitalpaktes bis ins kleinste Detail durchgeplant sein, aber es ist längst an der Zeit, die Bildung durch neue Techniken voran zu bringen. Yara Völker

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.12.2018