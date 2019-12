Gute Vorsätze fürs neue Jahr

Gute Vorsätze nehmen wir uns immer wieder vor – jedes Jahr aufs Neue. Die Frage, ob wir sie einhalten, beantworten wir nur zögernd, beantworten wir ungern, oder wir machen Scherze daraus. Der Wille ist schließlich da, um mehr Sport zu machen, gesünder zu essen und häufiger an der frischen Luft spazieren zu gehen. Wir nehmen uns vor, weniger Geld für Klamotten und unnötige Dinge auszugeben, doch das Erste, was wir uns im neuen Jahr holen, sind neue Schuhe. Manche von uns setzen sich auch utopische Ziele, die sie einfach vom einen auf den anderen Tag umsetzen wollen. Doch leider wird man nicht von heute auf morgen unabhängiger oder glücklicher oder zufriedener im Leben. Manchmal denken wir einfach nicht darüber nach, wie erreichbar unsere Ziele sind. Manchmal sind wir einfach etwas unrealistisch. Oder wir versuchen es erst gar nicht. Nicht umsonst geben genauso viele Menschen zu, dass sie sich keine Vorsätze mehr vornehmen, da sie sie sowieso nicht einhalten können. Wie kann ich nun aber doch ein besserer Mensch werden? Gerade jetzt zum neuen Jahr, schließlich ist das die Chance?! Sich irgendeinen anderen Tag im Jahr einen Vorsatz vorzunehmen? Nee – langweilig. Also Erstens: Setze deine Ziele realistisch. Versuche nicht, alles auf einmal hinzubekommen, das funktioniert sowieso nicht. Zweitens: Begrenz dich nicht auf einen Zeitpunkt. Gib dir und deinen Zielen Zeit. Drittens: Lass dich nicht beeinflussen. Du bist nicht zu spät oder zu früh. Du bist genau richtig, egal, wie weit die anderen schon sind. Vertraue auf die Zeit. Bis neulich, Eure BAte

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 30.12.2019