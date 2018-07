Anzeige

Im Süden Frankreichs kann man bekanntlich gut Urlaub machen. Sonne, Strand, Meer und gutes Essen locken jährlich Hunderttausende Touristen in Städte wie Marseille, Nizza oder Montpellier. Aber auch etwas weiter im Landesinneren gibt es viel zu entdecken. Die Universitätsstadt Aix-en-Provence bietet alles, was man für einen entspannten Urlaub braucht.

Die Altstadt ist nicht zu groß, alles ist in kurzer Zeit zu Fuß erreichbar. Der Pavillon de Vendôme ist nicht nur ein schönes kleines Museum, im dazugehörigen Park kann man auch eine Erholungspause einlegen, ohne ihn mit vielen anderen Touristen teilen zu müssen. Viele kleine Cafés und Restaurants laden dazu ein, die alten Straßen ganz genau zu erkunden. Zum Frühstücken oder zum Nachmittagscafé eignet sich das Anticafé in der Innenstadt. Dort kann man für sieben Euro die Stunde alles essen und trinken, worauf man gerade Lust hat. Zum Mittagessen lohnt sich immer ein herzhafter Crêpe aus der Unterführung unter dem Fontaine de la Rotonde. Die Aussicht auf den Springbrunnen kann man dann auch gleich noch genießen. Abends nimmt man sich wie fast jeder Student in der Stadt ein Stück Pizza auf die Hand – kleine Pizzerien gibt es alle 20 Meter.

Ist man länger in Aix, sind Tagesausflüge sehr empfehlenswert. Mit einem Buspass kann man für wenige Euro mit regelmäßig fahrenden Reisebussen beispielsweise nach Marseille oder an den Strand nach Cassis fahren. Die Provence will entdeckt werden und Aix ist ein guter Ausgangspunkt für das Sommerurlaubsabenteuer. Alisa Kavelj