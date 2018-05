Anzeige

Auch die GGEW AG hatte wieder viele Jugendliche am Girls’/Boys’ Day zu Besuch. Besonders reges Interesse herrschte zudem bei der „Nacht der Ausbildung“. Über 150 Besucher strömten an diesem Abend zum Energieversorger. Der stärkste Zuspruch war zwischen 17 und 19 Uhr. Mit diesem Ergebnis waren die GGEWler sehr zufrieden. Das Programm kam richtig gut bei den Schülern an, denn die Mitarbeiter des Energieversorgers haben sich viel einfallen lassen. Besonders bei den technischen Berufen gab es einiges zu entdecken. Dabei wurden viele Gespräche sowohl im technischen als auch im kaufmännischen Bereich geführt. Und zu guter Letzt kamen auch die Leckereien wie Wraps, Bratwürste und natürlich das Popcorn gut an.

Vor Ort Informationen zum Wunschberuf erhalten

Ich finde beide Angebote ansprechend, die die Bensheimer Firmen präsentiert haben, da man insbesondere beim Boys’ Day einen ganzen Vormittag in seinem Wunschberuf weitergehende Informationen vor Ort erhalten kann. So kann man schon früh feststellen, ob man in diesem Job auch ein ganzes Berufsleben arbeiten möchte. Der Tag reicht meiner Meinung nach aus, um zumindest Bereiche ausschließen zu können. So konnte ich für mich selbst den Beruf in einer zahnärztlichen Praxis ausschließen, da mir das Biegen von Zahnspangen und das Anbohren der schmerzenden Zähne nicht gefallen hat. Wiederum hat mir der Job bei einem Optiker gut gefallen, da Kunden sich gerne beraten lassen und entspannt beim Brillenkauf sind. Die GGEW kenne ich sowohl vom Boys’ Day als auch von der „Nacht der Ausbildung“. In beiden Fällen lernt man viel Interessantes über die Schwimmbadtechnik und über die Vielzahl der möglichen Ausbildungsgänge. Bei der Sparkasse erhielt ich über den Zukunftstag weitergehende Informationen zum Job des Bankkaufmanns und stellte fest, dass dieser weit mehr ist, als Geld von Kunden ein- und auszuzahlen.

Bei allen Veranstaltungen, finde ich, sind die Arbeitgeber immer sehr bemüht, so viel wie möglich von den eigenen Firmen und der Ausbildung an uns Schüler weiterzugeben. Ich selbst hoffe daher, dass aus der „1. Nacht der Ausbildung“ im Jahr 2019 eine „2. Nacht der Ausbildung“ wird. Alexander Rhein

