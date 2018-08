Haare spenden statt wegwerfen

Viele Kinder und Erwachsene, die an Krebs erkrankt sind und sich einer Chemotherapie unterziehen müssen, haben mit Haarausfall zu kämpfen. Die in der Chemotherapie eingesetzten Medikamente, sogenannte Zytostatika, erreichen insbesondere die schnell wachsenden oder sich ständig teilenden Zellen, darunter neben den Krebszellen auch Haarwurzelzellen. Der Großteil des Kopfhaares, das durchschnittlich einen Millimeter in drei Tagen wächst, befindet sich in der ständigen Teilungsphase und wird darum oft massiv durch die Zytostatika geschädigt. Wie stark das Kopfhaar ausfällt, hängt von der Art der Medikamente und ihrer Dosis, aber auch von der körperlichen Veranlagung ab.

Obwohl das Haar nach dem Ende der Chemotherapie, wenn der Körper die Zytostatika abgebaut hat, meist wieder komplett nachwächst, versuchen viele Betroffene, vor allem bei Langzeitbehandlungen, die krankheitsbedingte Kahlheit mit einer Zweithaarperücke zu kaschieren. Eine solche ist allerdings teuer und nicht alle Patienten bekommen die Kosten von ihrer Krankenkasse erstattet. Aus diesem Grund sind viele Betroffene auf Haarspenden angewiesen.

Glücklicherweise spenden jährlich mehrere Tausend Menschen ihr Haar, damit daraus Echthaarperücken angefertigt werden können. Eine von ihnen ist Louise Hervé-Krey aus Lindenfels. Die BAnane sprach mit der 13-jährigen Schülerin.

Wie kam es dazu, dass Du Deine Haare spenden wolltest?

Louise Hervé-Krey: Ich kenne zwar niemanden, der aufgrund einer Krankheit keine Haare mehr hat, aber ich habe mich mit meinem Bruder darüber unterhalten, da er einen Freund hat, der jedes Mal seine Haare spendet, sobald sie lang genug sind. Ich fand das sehr toll und habe mich im Internet darüber informiert, da ich meine Haare eh bald schneiden wollte und es eine gute Idee fand, sie zu spenden, anstatt sie in den Müll zu werfen, weil es andere Menschen sehr, sehr schätzen würden, Haare zu haben.

Wie viel Überwindung hat es gekostet, Deine Haare abzuschneiden?

Louise: Ehrlich gesagt, war ich erst nervös, als wir beim Friseur angekommen sind, da mir meine Haare nicht so sehr wichtig sind, wenn es ums Schneiden geht, wie anderen. Meine Haare waren insgesamt 60 Zentimeter lang und über 30 Zentimeter habe ich gespendet. Es hat sich erst neu und seltsam angefühlt, kurze Haare zu haben, aber nach drei Tagen hatte ich mich eigentlich schon dran gewöhnt. Ich bin auf jeden Fall sehr glücklich mit der Entscheidung.

Wohin hast Du Deine Haare gespendet?

Louise: Ich war auf der Seite www.haare-spenden.de und habe dort ein Formular ausgefüllt. Auf der Seite gibt es drei Auswahlmöglichkeiten, wohin man seine Haare spenden möchte: it’s for kids, die Kinderkrebshilfe Horizont und die Deutsche Krebshilfe. Ich habe meine Haare an die Deutsche Krebshilfe gespendet. Aus meinen Haaren wird dann eine Perücke gefertigt und das Geld, das meine Haare wert waren, wird auch noch einmal an die Deutsche Krebshilfe gespendet.

Wie funktioniert das Haarespenden?

Louise: Man braucht mindestens 30 Zentimeter lange Haare (manchmal reichen 25 Zentimeter). Ich war beim Friseur und habe mir dort die Haare schneiden lassen. Die Friseurin hat uns den Zopf in einer Plastiktüte mitgegeben. Den Zopf mit der Tüte haben wir mit der Bestätigungsmail der Initiative in einen luftgepolsterten Briefumschlag gelegt und verschickt. Wie meine Perücke aussehen wird, weiß ich nicht, aber man kann sich auf der Webseite ein Video angucken, wie eine Echthaarperücke hergestellt wird.

Würdest Du anderen Leuten empfehlen, ihre Haare für einen guten Zweck zu spenden?

Louise: Ja, auf jeden Fall würde ich das tun. Wir haben schließlich Haare und können sie auch nachwachsen lassen. Deshalb würde ich es auf jeden Fall weiter empfehlen, da es schade wäre, sie einfach wegzuschmeißen. Interview: Moritz Müller

Montag, 27.08.2018