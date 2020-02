Halbjahresstand oder Zeugnis?

Vergangenen Freitag war es wieder soweit: Das erste Halbjahr des Schuljahres 2019/20 ist Geschichte. In Hessen und in vielen weiteren Bundesländern erhielten wir Schüler deshalb die Halbjahreszeugnisse. In Baden-Württemberg hingegen erhielten die Schüler einen Halbjahresstand, in dem ihre schulischen Ergebnisse aufgeführt sind. Aber warum gibt es überhaupt Halbjahreszeugnisse oder Beurteilungen?

Allgemein lässt sich sagen, dass eine Zwischenbeurteilung wichtig ist, denn der einzelne Schüler kann so seine Schwächen, aber auch seine Stärken im jeweiligen Fach erkennen. Dann kann man im zweiten Halbjahr gezielt für die Fächer lernen, in denen man nicht so gut ist oder sich auch Hilfe holen, zum Beispiel bei älteren Geschwistern und den Eltern oder man lernt gemeinsam mit Schulfreunden. Gerade der Lerneffekt mit Klassen- oder Kurskameraden ist groß, denn nur wenige Schüler sind in allen Fächern top. Vielleicht brauchen sie dafür in einem anderen Fach von dir Unterstützung, also eine echte Win-win-Situation.

Die jeweiligen Leistungen zählen in Hessen für sich selbst

Nach dem zweiten Schulhalbjahr erhält man dann in Hessen das Abschlusszeugnis der jeweiligen Klassenstufe. In Baden-Württemberg hingegen erhalten die Schüler dann ein Ganzjahreszeugnis, mit allen erbrachten Leistungen der beiden zurückliegenden Halbjahre.

Bei uns in Hessen enthalten beide Zeugnisse die jeweiligen Leistungen des entsprechenden Halbjahres. Die Beurteilungen des ersten Halbjahres spielen bei der Notenvergabe im zweiten Halbjahr also keine Rolle mehr.

Beide Bewertungen haben ihre Vorteile

Welche Beurteilung nun die gerechtere Methode ist, weiß ich nicht. Ich finde, einen Neustart im zweiten Halbjahr, sofern die Noten nicht besonders gut waren, eigentlich besser. Hingegen ist eine Gesamtjahresbeurteilung wiederum von Vorteil, wenn man Themen im ersten Halbjahr gut verstanden hat und somit am Anfang bereits gute Leistungen erbracht hat. Wenn man dann den Stoff im zweiten Halbjahr nicht so gut versteht, fällt eine Beurteilung über beide Halbjahre eventuell besser aus. Somit stellt das Halbjahreszeugnis oder die Beurteilung ein wichtiger Punkt in der schulischen Laufbahn eines Schülers dar. Alexander Rhein

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.02.2020