Hallo, ich heiße Heidi und bin ein Mops. Ich bin sehr stolz darauf, ein Mops zu sein, da ich fast den ganzen Tag lang schlafen darf. Da mein Image sowieso schon im Eimer ist, was meine Sportlichkeit angeht, interessiert mich auch kein Kommentar mehr von anderen Hunden oder ihren Haltern zu meiner Figur. Ich bin eben ich, ein Mops, und Möpse schlafen und essen eben den ganzen Tag. Etwa dreimal am Tag versucht mein Menschenpapa, mich dazu zu nötigen, von meinem Kissen aufzustehen und zu laufen. Dann soll ich, meistens schon früh morgens, meinen Körper in den Park transportieren. Da ich absolut keinen Sinn darin sehe, habe ich eine gute Taktik entwickelt, die Sinnlosigkeit auch meinem Herrchen zu zeigen. Ich stemme dann mit aller Gewalt meine Füße in den Boden, damit ich wie von alleine gezogen werde. Das funktioniert super, und so fängt mein Tag meistens an.

Natürlich darf man nicht vergessen, dass es sehr mühsam ist, seinen Kopf ständig durchsetzen zu müssen, so dass ich, wenn wir wieder zu Hause sind, erstmal frühstücken muss. Ich bin stolz darauf, gemütlich zu sein und sehe absolut keinen Grund, meine Fellröllchen, die ich oft als Individualität verkaufe, aufzugeben. Der Tag geht damit weiter, dass ich erstmal ein Päuschen mache. Es ist anstrengend, sich ständig auszuruhen, also muss ich mich davon erholen, indem ich noch eine Runde schlafe. Das ist meiner Meinung nach absolut einleuchtend.

Berühmt-berüchtigter Trick

Außerdem habe ich mir noch einen anderen berühmt-berüchtigten Trick angeeignet, der da heißt: „der Hundeblick“. Damit bekommt man sehr viel, besonders Leckerlis. Bei meinen Herrchen funktioniert das leider nicht mehr so gut, aber wenn wir Besuch haben, dann kommen meine großen Augen und mein extra lautes Grunzen immer ganz besonders gut an. Nach diesem Akt bin ich durch die Leckereien, die ich dann immer bekomme, weil ich ja so süß aussehe, um eine Fellrolle breiter.