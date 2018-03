Heimische Köstlichkeit

Anzeige

Bärlauch, auch wilder Knoblauch oder Knoblauchspinat genannt, gehört zu der Gattung des Lauchs (Allium) und ist somit mit Knoblauch, Zwiebeln und Schnittlauch verwandt. Ursprünglich stammt der Bärlauch aus Asien, aber auch in Europa ist er heimisch. Er treibt im Frühjahr meist in Wäldern aus. Viele Menschen verwenden ihn als „Gemüse“ und gebrauchen ihn zum Kochen zum Beispiel für Pesto, Kräuterbutter oder als Kraut zum Verfeinern von Gerichten. Von März bis April wird er geerntet.

An der Bergstraße fühlt sich der Bärlauch sehr wohl. Viele Wuchsstellen finden sich zum Beispiel in den Wäldern in Richtung Schwanheim. Man erkennt den Bärlauch an seinem charakteristischen Geruch nach Knoblauch, wenn man die Blätter zwischen den Händen reibt. Die Blätter sind 20 bis 30 Zentimeter hoch und haben eine längliche Zwiebel als Wurzel. Man verwendet zum Kochen jedoch meist nur das Blatt. Man sollte jedoch auf zwei Dinge achten. Erstens: Der Bärlauch ist vom Aussehen her sehr leicht mit Maiglöckchen zu verwechseln. Diese sind jedoch giftig und können zu schwerer Übelkeit und Erbrechen führen. Um dem entgegenzuwirken, ist es sehr wichtig, an den Blättern zu riechen. Außerdem sollte man nur ernten, wenn die Pflanze noch keine weißen Blüten hat, da sie sonst ebenfalls ungenießbar wird. Zweitens muss man darauf achten, dass man nicht einfach in Naturschutzgebieten ernten geht, da Bärlauch in manchen Bereichen Deutschlands unter Artenschutz steht. Deshalb vor dem Ernten gut informieren. Um den Bärlauch dann zu verarbeiten, gibt es viele verschiedene Rezepte zu finden. Das Bärlauchpesto ist einfach selbst herzustellen. Zutaten: 500 g Bärlauch, 100 g Parmesan, 75 g Pinienkerne, 250 ml Olivenöl Zubereitung: 1. Bärlauch gut waschen, 2. Parmesan raspeln, 3. Pinienkerne leicht anrösten, 4. alles vermengen und mixen, 5. nach und nach das Öl dazugeben, 6. mit Pfeffer und Salz abschmecken.

Das Pesto hält sich im Kühlschrank sehr lange, wenn es ausreichend mit Öl bedeckt ist. Serviert wird das Pesto üblicherweise mit Pasta. Guten Appetit! Yara Völker