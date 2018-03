Man glaubt es kaum, es ist so weit, es ist die fünfte Jahreszeit! Mit einem solchen oder ähnlichen Sprüchen werden in dieser Woche die Menschen im Fernsehen und auf der Straße auf den Karneval aufmerksam machen. Mainz bleibt Mainz und Hessen lacht zur Fassenacht. Ist klar. Auch ich freue mich auf den großen Faschingsumzug diesen Sonntag in Heppenheim. Um 14.11 Uhr geht es wie immer los. Yippie

...

Sie sehen 24% der insgesamt 1683 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 05.02.2018