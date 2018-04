Anzeige

Viel zu viele Menschen wollen an einen und denselben Ort. Und jeder in der ewig langen Schlange möchte natürlich als Erster in die Arena, das Stadion oder irgendeine andere x-beliebige Großveranstaltung. Dabei kommt es natürlich zu Gedrängel und Geschubse in der Masse – ein nicht kalkulierbares Sicherheitsrisiko. Und man selber ist mittendrin.

Klingt gruselig? Kann es auch sein, wenn der Veranstalter nicht für ausreichend Sicherheit sorgen kann. Die ist aber in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen, und es gibt viel mehr Sicherheitskontrollen auf Großveranstaltungen. Jeder wird abgetastet, und in alle Taschen wird ein Blick geworfen. Deospray, Powerbanks, Regenschirme oder Flaschen müssen draußen bleiben. Was zum Schutz des Besuchers ist, kommt ihm so vor, als wäre es nur, um ihn zu ärgern und ihn extra lange in der Schlange stehen zu lassen. Ich finde die verschärften Sicherheitskontrollen gut, trotzdem stört mich, dass man dadurch sehr lange Wartezeiten in Kauf nehmen muss.

Verbesserungsvorschläge

Ich hoffe, dass sich in den nächsten Jahren dabei etwas ändert. So könnte man zum Beispiel pünktlich mit Einlasskontrollen anfangen, mehr Personal anstellen oder Eingangsbereiche allgemein sicherer gestalten. Ich frage mich aber auch, wie es mit der Sicherheit in genannten Arenen und Co. ist. Wenn Tausende Menschen sich auf engstem Raum befinden, dann kann es sehr leicht zu Unfällen kommen – und dann ist es oftmals schwer, während einer laufenden Veranstaltung das Sicherheitspersonal auf sich aufmerksam zu machen. Natürlich bin ich kein Sicherheitsexperte und in vielen Fällen klappt das alles auch sehr gut, trotzdem finde ich, dass man noch einiges verbessern kann, aber ich denke, das wird sich alles noch entwickeln. Cara Metzner