Passend zu ihrem Abimotto „High Sociabi“ erschienen die Abiturientinnen der Liebfrauenschule am letzten Tag ihrer Mottowoche in High Heels, Perlenketten und langen Kleidern in der Schule. Auch die große Sonnenbrille durfte dabei natürlich nicht fehlen. Und auch wenn es für niemanden im Rolls-Royce in die Schule ging, so sorgten die Mädchen doch für jede Menge Glanz und Glamour – wortwörtlich ein krönender Abschluss der diesjährigen Mottowoche! Laura Kress (Bild: Kress)