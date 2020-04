Hilfe, die Weisheitszähne müssen raus

Die Weisheitszähne sind die hintersten Backenzähne des Menschen, die erst im Jugendlichen- oder Erwachsenenalter durchbrechen. So lautet die Definition, eigentlich nichts besonderes. Leider kann man dieser Beschreibung nicht entnehmen, welchen Aufwand und welche Schmerzen sie bei den Menschen, die sie entfernt bekommen müssen, verursachen können.

Nicht alle haben alle Weisheitszähne, manche haben nur einen, zwei, drei, keine oder eben alle – so wie ich! Pauschal kann man nicht sagen, dass sie bei jedem gezogen werden müssen, dies ist nur dann notwendig, wenn sie Probleme verursachen oder ungünstig (quer oder an einem Nerv) angelegt sind. Bei mir fing alles mit einem harmlosen Besuch beim Zahnarzt an. Ich wurde geröntgt, um zu sehen, ob und wie weit die Zähne bereits vorhanden sind. Dabei kam heraus, dass die zwei Zähne im Unterkiefer sehr nahe an einem Nerv wuchsen, weshalb mir meine Zahnärztin empfahl, diese ziehen zu lassen, da es anderenfalls zu einer Lähmung der Zunge oder der Unterlippe kommen könne. Nach meinem ersten Besuch beim Kieferchirurgen war dann klar, dass auch die beiden oberen Zähne gezogen werden würden, da diese ohne ihren jeweiligen Gegenzahn im Unterkiefer nutzlos seien. Einige Wochen später war dann der Termin gekommen, an dem alle vier Weisheitszähne gezogen wurden.

Die Operation war dank der Betäubung nur leicht unangenehm und auch die Tage danach hatte ich glücklicherweise fast keine Schmerzen. Da ich mich vor der Operation mit reichlich Joghurt und Pudding eingedeckt hatte, war der Hinweis des Kieferchirurgen, ich dürfe die ersten Tage keine Milchprodukte zu mir nehmen, ein kleiner Schock. Die in Milch enthaltenen Milchsäurebakterien können die Wundheilung nämlich negativ beeinflussen. Die nächsten Tage waren im kulinarischen Sinne also noch schlimmer, als erwartet.

Als ich am dritten Tag nach der Operation leicht erhöhte Temperatur bekam, meine linke Backe stark anschwoll, rot und hart wurde, sind wir direkt zum Arzt gefahren. Da wir glücklicherweise schnell reagiert haben, konnte eine Entzündung bei mir sehr früh festgestellt und mit Antibiotikum behandelt werden. Die nächste Zeit musste ich mich dann vor allem in Geduld üben, da es bis zu zehn Tage andauern kann, bis die Schwellung komplett abgeklungen sind. Abschließend kann ich sagen, dass ich sehr viel Glück hatte, da ich nahezu gar keine Schmerzen hatte und mein größtes Problem in der Nahrungsaufnahme bestand. Natürlich ist es nie angenehm, wenn die Weisheitszähne gezogen werden müssen, aber am Ende ist man froh, es hinter sich zu haben.

Welche Tipps ich mitgeben kann:

Den Kieferchirurgen am besten schon bei der Vorbesprechung der Operation fragen, ob die ersten Tage auf Milchprodukte verzichtet werden muss oder nicht, so kann man sich mit geeignetem Essen eindecken und erlebt keine bösen Überraschungen!

Sobald Symptome, wie erhöhte Temperatur, Vergrößerung und Verhärtung der Schwellung oder Mundgeruch auftreten, sollte man kontrollieren lassen, ob es sich um eine Entzündung handelt, damit diese so früh wie möglich erkannt und behandelt werden kann.

Nach einigen Tagen – und wenn man sich danach fühlt – langsam anfangen weiche Nahrung, wie Nudeln oder Kartoffeln zu kauen und geduldig warten bis alles verheilt ist und man wieder ganz normal essen kann. Mia Eck

