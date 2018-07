Hinter der Hilfe steckt viel Arbeit

Anzeige

Die BAnane hat sich mit der Vorstandsvorsitzenden Mariette Rettig unterhalten, die von der Arbeit im Verein berichtet.

BA: Frau Rettig, woher erhalten sie die Lebensmittel, die Sie ausgeben?

Mariette Rettig: Mit unseren Transportern fahren wir montags bis donnerstags sämtliche Supermärkte in der Umgebung ab, die uns Waren zur Verfügung stellen. Wir kooperieren dabei allerdings nicht nur mit Supermärkten, sondern erhalten unsere Waren auch von diversen Einzelhändeln, Bäckern und Bauernhöfen.

BA: Und wie geht es dann weiter mit den Lebensmitteln?

Rettig: Danach wird sortiert: Gemüse zu Gemüse, Kühlwaren zu Kühlwaren? Manchmal erhalten wir unsere Ware palettenweise. Zum Glück haben wir ein großes Trockenlager, wo wir so einiges unterbringen können, sodass wir selbst nur selten etwas wegwerfen müssen. Meistens geht bei der Ausgabe der Waren auch alles gut auf, sodass insgesamt wenig Reste bleiben.

BA: Wie funktioniert die Ausgabe denn genau?

Rettig: Die Ausgabe findet Dienstagvormittags und am Donnerstag nachmittags statt. Die Kunden kommen durch den Haupteingang in das Gebäude herein, wo sie von einem Mitarbeiter empfangen werden und symbolisch einen Euro für ihren Einkauf bezahlen. Dann durchlaufen sie den Raum in dem die Ausgabe stattfindet. Die Theke ist u-förmig aufgebaut – außen stehen Mitarbeiter, die die Kunden bedienen.

BA: Für wen ist die Tafel gedacht und müssen sich die Kunden ausweisen?

Rettig: Die Tafel unterstützt Menschen mit sehr geringem Einkommen oder Empfänger von Arbeitslosengeld 1 und 2. Dies müssen die Kunden nachweisen, wenn sie das erste Mal kommen. Im Januar registrieren wir neue Kunden, die daraufhin eine Karte einer bestimmten Farbe erhalten, die unter anderem angibt wie viele Personen in dem Haushalt leben. Durch dieses System wird außerdem garantiert, dass Kunden jeder Farbe einmal zu Beginn und einmal gegen Ende der Ausgabe an der Reihe sind, wo die Auswahl nicht mehr so groß ist. Momentan haben wir 150 bis 190 Kunden.

BA: Und wie organisieren sich die Mitarbeiter der Tafel in Bensheim?

Rettig: Von den momentan 220 Aktiven engagieren sich die meisten Mitarbeiter unregelmäßig, da es sich bei ihnen um Studenten, Praktikanten, Firmlingen oder Konfirmanden handelt. Die Basis bilden hauptsächlich Rentner und Selbstständige. Die Mitarbeiter organisieren sich in fünf Arbeitsgruppen mit je einem Gruppenleiter, von denen jeweils eine für eine Woche arbeitet und dann vier Wochen pausiert.

BA: Ich möchte mich als Schüler gerne engagieren ? was muss ich tun?

Rettig: Wir freuen uns immer über jugendlich Unterstützung beim Sortieren und Ausgeben, auch wenn das nur in unregelmäßigen Abständen möglich ist. Wer sich bei uns sozial engagieren möchte, kann sich über die E-Mail Adresse auf der Website der Bensheimer Tafel bei uns melden. Eva-Lotte Wenderoth

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.07.2018