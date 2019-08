Höhenflug auch im freien Fall

Der freie Fall, ein unbeschreibliches Gefühl. Wenn man die Möglichkeit hat, einen Fallschirmsprung zu machen, sollte man es tun. Die Landschaft aus einer Höhe von 4000 Metern zu sehen, ist toll, wie der Boden langsam näher kommt und man sich fragt, wann geht der Schirm auf. Das ist Fallschirmspringen.

Doch alles hat ganz harmlos begonnen. Abgesprungen sind wir in der Nähe von Speyer in der Natur. Doch bis es überhaupt einmal losging, mussten wir erstmal eingewiesen werden. Ich sprang mit meinem Vater zusammen. Dieser absolvierte bereits seinen zweiten Fallschirmsprung, für mich war es der erste, weswegen er mir etwas meine Aufregung nehmen konnte. So kamen wir am Flugplatz an, der Nervenkitzel war bereits da. Die Aufregung stieg stetig an. Auf einer Wiese war eine große Plane ausgelegt, auf der die Fallschirme lagen. Dort wurden sie ebenso, nachdem man gesprungen war, wieder eingepackt und für den nächsten Sprung vorbereitet. Da noch andere Personen vor uns dran waren, mussten wir warten, bis wir an die Reihe kamen und konnten schon mal einen guten Einblick in die Vorbereitung bekommen.

Richtige Atmung erklärt

Als wir dann an die Reihe kamen, haben wir zunächst eine Sicherheitsanweisung bekommen. Dafür mussten wir vorab eine Einverständniserklärung ausfüllen, falls es zu Unfällen oder anderen Zwischenfällen kommt. Mein Vater und ich lernten unsere Spring-Partner kennen und uns wurde zuerst die Haltung während des Sprungs erklärt. Dafür legten wir uns mit dem Bauch auf den Boden, Arme zur Seite und leicht in die Luft gestreckt. Ebenso mit den Beinen. Dies simulierten wir für die circa ersten 40 Sekunden während des Fallschirmsprungs. Außerdem wurde uns die Atmung erklärt, denn auf einer Höhe von 4000 Metern fällt dies etwas schwerer, auch weil man sehr starken Wind gegen das Gesicht geblasen bekommt und die Luft dort oben generell dünner ist. Es wurde uns erklärt, dass wir während des Falles durch den Mundwinkel versuchen sollen, die Luft „einzusaugen“.

Daraufhin haben wir den genauen Ablauf des Sprungs durchgenommen: Zuerst fliegen wir mit einem kleinen Passagierflugzeug auf die 4000 Meter Sprunghöhe, Springen aus dem Flugzeug heraus, fallen für 40 Sekunden in Richtung Erde und erst dann öffnet sich der Schirm und wir gleiten langsam auf den Boden.

Dann wurde es ernst: Wir bekamen einen Ganzkörperanzug, eine Schutzbrille, auch zur Sicherheit gegen den Wind, und eine Mütze. Nicht sehr stylish, aber Sicherheit geht vor. Anschließend wurden wir zum Flugzeug geführt und es ging los: Wir wurden an unserem Springer befestigt, alles wurde gesichert und das Flugzeug startete. Die Aufregung war gigantisch, mein ganzer Körper zitterte vor Angst, dass etwas passieren könnte, aber auch durch das Adrenalin. Der Flug auf die erwünschte Flughöhe verging so langsam, wie es nur ging. Es fühlte sich an, als bliebe die Zeit stehen. Wir waren oben, die Tür öffnete sich, Sicherungshaken am Fallschirm wurden schnell mit geübten Handbewegungen überprüft.

40 Sekunden freier Fall

Dann ging es raus, doch erst rutschten wir zum Ausgang des Flugzeuges, so dass man runter auf die Welt schauen konnte. Alles wirkte so klein und dann plötzlich, man sitzt noch, hat sich gerade an die Höhe gewöhnt, kommt ein Schubs von hinten und wir fielen. Erst überschlug man sich, versuchte vergeblich, irgendwie zu atmen, alles ging so schnell, doch dann ging der Fallschirm auf, und wir glitten dahin. Langsam näherten wir uns dem Boden, genossen den letzten Ausblick auf die wunderschöne Landschaft und die ganze Angst, die zuvor aufkam, war verschwunden. Wir landeten.

Es war ein unbeschreibliches Gefühl, das Grinsen im Gesicht war auch ein paar Tage später nicht wegzudenken – es war der Wahnsinn. Der Nervenkitzel, das Adrenalin, all die Gefühle die aufkommen, einfach nur toll. Svenja Thomas

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 26.08.2019